Шулявский мост закроют через 9 дней: Карта объезда и изменения маршрутов транспорта

Многострадальный Шулявский путепровод закроют уже через 9 дней - 16 марта.

Все работы планируют закончить уже в этом году, поэтому водителей просят отнестись с пониманием nv.ua

Многострадальный Шулявский путепровод закроют уже через 9 дней - 16 марта. О том, как придется объезжать участок рассказало Авто24, со ссылкой на главного инженера КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева“ Александра Здольника.

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“Движение транспорта в направлении Александра Довженко - Вадима Гетьмана будет происходить улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Для этого на пересечении улицы Петра Нестерова и проспекта Победы установлен временный светофорный объект. Дальше - по проспекту Победы до пересечения с улицей Гарматной - на указанном перекрестке также устраивается временный светофорный объект для обеспечения возможности левого поворота на улицу Гарматную. Далее - по улице Гарматной и улицей Выборгской обеспечивается выезд на улицу Вадима Гетьмана“, - рассказал Александр Здольник.

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В направлении Вадима Гетьмана - Александра Довженко транспорт будет двигаться по съездам на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Александра Довженко, где также устроят временный светофорный объект.

На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта auto.24tv.ua

На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

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Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку “Индустриальный мост“; со стороны улицы Елены Телиги по улице Александра Довженко - конечную остановку “Ул. Ивана Гонты“.

Все работы планируют закончить уже в этом году, поэтому водителей просят отнестись с пониманием к трудностям.

Ранее сообщалось, во сколько обойдется проект развязки на Шулявке.