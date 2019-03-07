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Шулявский мост закроют через 9 дней: Карта объезда и изменения маршрутов транспорта

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Многострадальный Шулявский путепровод закроют уже через 9 дней - 16 марта.
Все работы планируют закончить уже в этом году, поэтому водителей просят отнестись с пониманием
Все работы планируют закончить уже в этом году, поэтому водителей просят отнестись с пониманием
nv.ua

Многострадальный Шулявский путепровод закроют уже через 9 дней - 16 марта. О том, как придется объезжать участок рассказало Авто24, со ссылкой на главного инженера КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева“ Александра Здольника.

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“Движение транспорта в направлении Александра Довженко - Вадима Гетьмана будет происходить улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Для этого на пересечении улицы Петра Нестерова и проспекта Победы установлен временный светофорный объект. Дальше - по проспекту Победы до пересечения с улицей Гарматной - на указанном перекрестке также устраивается временный светофорный объект для обеспечения возможности левого поворота на улицу Гарматную. Далее - по улице Гарматной и улицей Выборгской обеспечивается выезд на улицу Вадима Гетьмана“, - рассказал Александр Здольник.

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В направлении Вадима Гетьмана - Александра Довженко транспорт будет двигаться по съездам на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Александра Довженко, где также устроят временный светофорный объект.

На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта
На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта
auto.24tv.ua

На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

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Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку “Индустриальный мост“; со стороны улицы Елены Телиги по улице Александра Довженко - конечную остановку “Ул. Ивана Гонты“.

Все работы планируют закончить уже в этом году, поэтому водителей просят отнестись с пониманием к трудностям.

Ранее сообщалось, во сколько обойдется проект развязки на Шулявке.

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Теги: карта объезда, Шулявский мост, Киев
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гость  (аноним)  07.03.2019, 14:34
Оценка:  0
гость
Дали бы китайцам они бы за 3 месяца такую развязку построили!!!! А так будут полтора года мурыжить пи.да.ра.сы...
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