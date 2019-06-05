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Маршрутчиков начнут жестко наказывать за отказ вести льготников

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Существующий штраф составляет всего 136 гривен, тогда как по новым правилам взыскание повысили до 2550 гривен.
За отказ везти льготников в маршрутке без законных оснований будут наказывать жестче
За отказ везти льготников в маршрутке без законных оснований будут наказывать жестче
olx.ua

За отказ везти льготников в маршрутке без законных оснований будут наказывать жестче. Соответствующий законопроект приняла в пером чтении Верховная Рада.

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Существующий штраф составляет всего 136 гривен, тогда как по новым правилам взыскание повысили до 2550 гривен.

Правда, теперь еще нужно дождаться повторного голосования - законопроект должны принять окончательно во втором чтении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада проголосовала за повышение штрафов за непристегнутый ремень в 10 раз.

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Теги: штрафы, законопроект, Верховная Рада, маршрутки
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  05.06.2019, 15:26
Оценка:  +1
гость
ЖЕСТОКО ШТРАФОВАТЬ ИЛИ УВОЛЬНЯТЬ НАХ, ЗА МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЕЗДКИ!
СУКА, БЫДЛО-ВОДИЛЫ ВЗЯЛИ МОДУ ЗАСЕРАТЬ МОЗГИ ЕБУ...ЧИМ КАЦАПСКИМ ШАНСОНОМ, КАКИМ-ТО ЛАГЕРНО-УЕ..БИЩНЫМ ФОЛЬКЛОРОМ
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