Маршрутчиков начнут жестко наказывать за отказ вести льготников

Существующий штраф составляет всего 136 гривен, тогда как по новым правилам взыскание повысили до 2550 гривен.

За отказ везти льготников в маршрутке без законных оснований будут наказывать жестче olx.ua

За отказ везти льготников в маршрутке без законных оснований будут наказывать жестче. Соответствующий законопроект приняла в пером чтении Верховная Рада.

Читай также: Юристы предупреждают водителей об очередном незаконном штрафе

Существующий штраф составляет всего 136 гривен, тогда как по новым правилам взыскание повысили до 2550 гривен.

Правда, теперь еще нужно дождаться повторного голосования - законопроект должны принять окончательно во втором чтении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада проголосовала за повышение штрафов за непристегнутый ремень в 10 раз.