Маршрутчиков начнут жестко наказывать за отказ вести льготников
Существующий штраф составляет всего 136 гривен, тогда как по новым правилам взыскание повысили до 2550 гривен.
За отказ везти льготников в маршрутке без законных оснований будут наказывать жестче. Соответствующий законопроект приняла в пером чтении Верховная Рада.
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Существующий штраф составляет всего 136 гривен, тогда как по новым правилам взыскание повысили до 2550 гривен.
Правда, теперь еще нужно дождаться повторного голосования - законопроект должны принять окончательно во втором чтении.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада проголосовала за повышение штрафов за непристегнутый ремень в 10 раз.
Полная версия правил
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