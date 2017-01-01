Юристы предупреждают водителей об очередном незаконном штрафе
Штраф в размере 340 гривен и лишение прав на 3-6 месяцев за повторное нарушение не будет законным.
Юристы рассказали о еще одном штрафе, который частенько пытается “прописать“ полиция, не имея на это право. Речь о штрафе за трещины на лобовом стекле.
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Патрульные при этом ссылаются на ч.1 ст.121 КУоАП (Управление транспортным средством, что имеет технические неисправности, с которыми эксплуатация его запрещается). Тем не менее, наличие трещины на ветровом стекле согласно нормам ПДД не запрещает его эксплуатацию.
Поэтому штраф в размере 340 гривен и лишение прав на 3-6 месяцев за повторное нарушение не будет законным.
Ранее сообщалось, что инспекторы автошкол будут отвечать за проваленные экзамены учеников.
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