Юристы предупреждают водителей об очередном незаконном штрафе

Штраф в размере 340 гривен и лишение прав на 3-6 месяцев за повторное нарушение не будет законным.

Наличие трещины на ветровом стекле согласно нормам ПДД не запрещает его эксплуатацию instagram.com

Юристы рассказали о еще одном штрафе, который частенько пытается “прописать“ полиция, не имея на это право. Речь о штрафе за трещины на лобовом стекле.

Читай также: Верховная Рада проголосовала за повышение штрафов за непристегнутый ремень в 10 раз

Патрульные при этом ссылаются на ч.1 ст.121 КУоАП (Управление транспортным средством, что имеет технические неисправности, с которыми эксплуатация его запрещается). Тем не менее, наличие трещины на ветровом стекле согласно нормам ПДД не запрещает его эксплуатацию.

Поэтому штраф в размере 340 гривен и лишение прав на 3-6 месяцев за повторное нарушение не будет законным.

Ранее сообщалось, что инспекторы автошкол будут отвечать за проваленные экзамены учеников.