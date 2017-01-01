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Юристы предупреждают водителей об очередном незаконном штрафе

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Штраф в размере 340 гривен и лишение прав на 3-6 месяцев за повторное нарушение не будет законным.
Наличие трещины на ветровом стекле согласно нормам ПДД не запрещает его эксплуатацию
Наличие трещины на ветровом стекле согласно нормам ПДД не запрещает его эксплуатацию
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Юристы рассказали о еще одном штрафе, который частенько пытается “прописать“ полиция, не имея на это право. Речь о штрафе за трещины на лобовом стекле.

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Патрульные при этом ссылаются на ч.1 ст.121 КУоАП (Управление транспортным средством, что имеет технические неисправности, с которыми эксплуатация его запрещается). Тем не менее, наличие трещины на ветровом стекле согласно нормам ПДД не запрещает его эксплуатацию.

Поэтому штраф в размере 340 гривен и лишение прав на 3-6 месяцев за повторное нарушение не будет законным.

Ранее сообщалось, что инспекторы автошкол будут отвечать за проваленные экзамены учеников.

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Теги: штрафы, юристы, предупреждение
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