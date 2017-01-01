В Великобритании будут штрафовать за слишком шумные автомобили

Правительство Великобритании ввело в эксплуатацию шум-камеры, точно измеряющие уровень звука движущихся автомобилей.

Шум-камеры в Великобритании будут фиксировать слишком громкие автомобили и штрафовать их.

Об этом сообщило издание Автокар.

Читай также: Неожиданное решение: Volkswagen полностью перейдет на выпуск электроавтомобилей

Новшество инициировано министерством транспорта. В течение 7 месяцев в определенных местах будут установлены прототипы камер для измерения уровня шума проезжающих автомобилей.

Устройство будет определять, нарушен ли допустимый порог шума, принимая во внимание класс транспортного средства и скорость его движения. Фиксировать и штрафовать нарушителей будет автоматическая система распознавания номерных знаков.

Читай также: В Украину возвращаются техосмотры личных авто - стало известно когда

Шум является серьезной причиной, отрицательно влияющей на здоровье людей. Известно, что городское население ежедневно подвергается воздействию шума уровня свыше 55 дБ. В перспективе это сказывается на психическом здоровье и продолжительности жизни.

По данным ВОЗ, за год суммарно шум забирает у жителей Западной Европы около 1 млн лет жизни. Для решения этой проблемы в Европейском парламенте принят закон, ограничивший максимально допустимый уровень шума для транспортных средств. Нормы закона вступят в действие с 2020 года. Так, для легкового автомобиля эта величина составит не более 68 дБ.

Читай также: В ЕС электроавтомобили искусственно заставят “шуметь“

В Украине допустимый уровень шума регулируется ДСТУ 3649:2010. Для легковых авто установлено ограничение до 87 дБ. Но так как техосмотры отменены, а у полиции приборов измерения уровня шума нет, то соответствующие нарушения остаются недоказуемыми. Так что борьба с шумовым загрязнением для нашей страны еще впереди.

Ранее сообщалось, что в Сети продают “носки для колес“ - для чего они нужны.