Владельцы эвакуированных в Киеве автомобилей смогут найти их онлайн

Теперь владельцем эвакуированных автомобилей будет легче узнать судьбу своего транспортного средства.

Данные об эвакуированных авто будут вносить на сайт www.facebook.com/klymchuk.andrii

Отныне владельцы эвакуированных автомобилей смогут находить свои машины онлайн. Такая функция появилась в информационно-аналитической системе “Майно“, сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на директора департамента информационно-коммуникационных технологий КМДА Юрий Назаров.

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Происходить это будет так. Инспекторы будут выписывать штрафные квитанции на неправильно припаркованные авто и будут вносить данные про транспорт и адрес штрафплощадки в систему.

Теперь владельцем эвакуированных автомобилей будет легче узнать судьбу своего транспортного средства и не волноваться по поводу того, что машину могли украсть.

Также, по словам Назарова, онлайн-регистрация штрафов разгрузит операторов и позволит им работать быстрее и качественней.

Ранее сообщалось, что автомобили из РФ запретили ввозить в Украину.