Началось: В Киеве стали массово эвакуировать автомобили

В частности проведен рейд по эвакуации авто, припаркованных на полосе общественного транспорта по бульвару Тараса Шевченко.

На весь экран Свернуть

В Киеве начали заметно чаще эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения г.Киева.

Читай также: В каких районах Киева чаще всего ловят пьяных водителей - карта

В частности, работники центра, вместе с Патрульной полицией и Киевтранспарксервисом утром 10 июля осуществили совместный рейд по эвакуации транспортных средств, припаркованных на полосе общественного транспорта по бульвару Тараса Шевченко.

Такие меры должны повысить пропускную способность улицы и обеспечить приоритет движения общественного транспорта, что является одним из положений Стратегии развития города Киева до 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве инспекторы по парковке начали выписывать штрафы.