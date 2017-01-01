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Началось: В Киеве стали массово эвакуировать автомобили

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В частности проведен рейд по эвакуации авто, припаркованных на полосе общественного транспорта по бульвару Тараса Шевченко.
Началось: В Киеве стали массово эвакуировать автомобили
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Началось: В Киеве стали массово эвакуировать автомобили
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В Киеве начали заметно чаще эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения г.Киева.

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В частности, работники центра, вместе с Патрульной полицией и Киевтранспарксервисом утром 10 июля осуществили совместный рейд по эвакуации транспортных средств, припаркованных на полосе общественного транспорта по бульвару Тараса Шевченко.

Такие меры должны повысить пропускную способность улицы и обеспечить приоритет движения общественного транспорта, что является одним из положений Стратегии развития города Киева до 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве инспекторы по парковке начали выписывать штрафы.

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Теги: эвакуаторы, герои парковки, Киев
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