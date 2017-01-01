В Литве будут устанавливать на машины замки с тестом на алкоголь
Интересное новшество в борьбе с пьяными водителями появилось в Литве. Об этом сообщает пресс-служба сейма Литвы.
Читай также: В Киеве всего за 7 дней поймали 355 пьяных водителей
Местный сейм принял поправки в “антиалкогольное“ законодательство, согласно которым водитель, который был пойман за рулем пьяным, сможет выбирать - заплатить больший штраф или через некоторое время получить право управления автомобилем с “антиалкогольным“ замком.
Законодательство также будет предусматривать специальное право вождения для таких нарушителей только тех авто, которые имеют “антиалкогольные“ замки.
Читай также: Фурам и грузовикам запретили въезд в Киев
В общем, Литва является девятым государством-членом ЕС, которое ввело программу на основе алкогольной блокировки для реабилитации нарушителей, употребляющих алкоголь за рулем.
За последние годы Литва сделала значительные шаги в улучшении безопасности дорожного движения, уменьшив ежегодное количество смертей на дорогах на 43% с 2010 года.
Ранее сообщалось, как забрать эвакуированный автомобиль - видеоинструкция.
Полная версия правил