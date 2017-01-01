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В Литве будут устанавливать на машины замки с тестом на алкоголь

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В Литве уменьшили ежегодное количество смертей на дорогах на 43% с 2010 года.
Местный сейм принял поправки в “антиалкогольное“ законодательство
Местный сейм принял поправки в “антиалкогольное“ законодательство
depositphotos.com

Интересное новшество в борьбе с пьяными водителями появилось в Литве. Об этом сообщает пресс-служба сейма Литвы.

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Местный сейм принял поправки в “антиалкогольное“ законодательство, согласно которым водитель, который был пойман за рулем пьяным, сможет выбирать - заплатить больший штраф или через некоторое время получить право управления автомобилем с “антиалкогольным“ замком.

Законодательство также будет предусматривать специальное право вождения для таких нарушителей только тех авто, которые имеют “антиалкогольные“ замки.

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В общем, Литва является девятым государством-членом ЕС, которое ввело программу на основе алкогольной блокировки для реабилитации нарушителей, употребляющих алкоголь за рулем.

За последние годы Литва сделала значительные шаги в улучшении безопасности дорожного движения, уменьшив ежегодное количество смертей на дорогах на 43% с 2010 года.

Ранее сообщалось, как забрать эвакуированный автомобиль - видеоинструкция.

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Теги: пьяные водители, Литва, закон
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