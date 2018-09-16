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Зеленский попытается решить вопрос "евроблях" уже на первом заседании Рады

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Президент Украины Владимир Зеленский вынесет законопроект об отсрочке штрафов.
Применение штрафных санкций планируют отложить еще на три месяца
Применение штрафных санкций планируют отложить еще на три месяца
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Вопрос пользования нерастаможенными автомобилями будет решаться уже на первом заседании Верховной Рады 29 августа 2019 года. Об этом сообщает ТСН, со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса Президента Руслана Рябошапки.

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Президент Украины Владимир Зеленский вынесет законопроект об отсрочке штрафов. По словам Рябошапки, ранее этот законопроект предыдущая Рада не поддержала, но теперь решение вопроса “евроблях“ является приоритетным.

“Верховная Рада должна поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены“, - отметил Рябошапка.

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По его словам, применение штрафных санкций планируют отложить на три месяца. За это время рабочая группа во главе с Владиславом Криклием должна разработать новый законопроект с четкими и прозрачными правилами растаможки.

Ранее сообщалось, что у электрокаров в Украине появятся зеленые номера - Зеленский подписал закон.

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Теги: евробляхи, штрафы, Зеленский
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