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Как определить из какой области автомобиль по его номеру

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Логика классификации очень запутанная, поэтому полезно иметь с собой таблицу кодов.
Обращать внимание надо на первую группу из двух букв
Обращать внимание надо на первую группу из двух букв
hsc.gov.ua

Далеки от автомобильной тематики, или только начали вливаться в этот загадочный мир? Не проблема, потихоньку можно во всем разобраться. Например, в том, как по номеру определить, из какой области автомобиль

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Обращать внимание надо на первую группу из двух букв - остальное относится к собственно регистрационному номеру, сообщает Авто24.

Правда, с 1995 по 2004 год использовались цифровые коды, которые назначались по алфавиту (Автономная Республика Крым - 01, Винницкая область - 02 и т.д.).

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С 2004 года вступила в силу новая классификация. Новые символы, по какой-то причине, не имеют никакого отношения к названием областей, как было бы логично предположить. Логику здесь объяснить сложно, символы приходится просто запоминать.

С 2013 года появились новые изменения, которые запутывают еще сильнее - в кодах регионов просто начали менять первые буквы (А на К, В на Н, С на I). Но и предыдущая кодификация тоже осталась.

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Регион - код 2004 г - Код 2013 г.

  • г. Киев - AA - КА
  • Винницкая область - AB - КB
  • Волынская область - AC - КC
  • Днепропетровская область - AE - КE
  • Донецкая область - AH - КH
  • Киевская область - AI - КI
  • Житомирская область - AM - КM
  • Закарпатская область - AO - КO
  • Запорожская область - AP - КP
  • Ивано-Франковская область - AT - КT
  • Харьковская область - AX - KX
  • Кировоградская область - BA - HA
  • Луганская область - BB - HB
  • Львовская область - BC - HC
  • Николаевская область - BE - HE
  • Одесская область - BH - HH
  • Полтавская область - BI - HI
  • Ровенская область - BK - HK
  • Сумская область - BM - HM
  • Тернопольская область - BO - HO
  • Херсонская область - BT - HT
  • Хмельницкая область - BX - HX
  • Черкасская область - CA - IA
  • Черниговская область - CB - IB
  • Черновицкая область - CE - IE

С 2013 года появились новые изменения, которые запутывают еще сильнее
С 2013 года появились новые изменения, которые запутывают еще сильнее
auto.24tv.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве всего за 7 дней поймали 355 пьяных водителей.

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Теги: номера, коды области, Украина
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