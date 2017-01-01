Как определить из какой области автомобиль по его номеру

Логика классификации очень запутанная, поэтому полезно иметь с собой таблицу кодов.

Обращать внимание надо на первую группу из двух букв hsc.gov.ua

Далеки от автомобильной тематики, или только начали вливаться в этот загадочный мир? Не проблема, потихоньку можно во всем разобраться. Например, в том, как по номеру определить, из какой области автомобиль

Читай также: В Литве будут устанавливать на машины замки с тестом на алкоголь

Обращать внимание надо на первую группу из двух букв - остальное относится к собственно регистрационному номеру, сообщает Авто24.

Правда, с 1995 по 2004 год использовались цифровые коды, которые назначались по алфавиту (Автономная Республика Крым - 01, Винницкая область - 02 и т.д.).

Читай также: В украинских автошколах учат водить с нарушением ПДД - юрист

С 2004 года вступила в силу новая классификация. Новые символы, по какой-то причине, не имеют никакого отношения к названием областей, как было бы логично предположить. Логику здесь объяснить сложно, символы приходится просто запоминать.

С 2013 года появились новые изменения, которые запутывают еще сильнее - в кодах регионов просто начали менять первые буквы (А на К, В на Н, С на I). Но и предыдущая кодификация тоже осталась.

Читай также: Верховный суд Украины разрешил ехать на “желтый“ свет светофора

Регион - код 2004 г - Код 2013 г.

г. Киев - AA - КА

Винницкая область - AB - КB

Волынская область - AC - КC

Днепропетровская область - AE - КE

Донецкая область - AH - КH

Киевская область - AI - КI

Житомирская область - AM - КM

Закарпатская область - AO - КO

Запорожская область - AP - КP

Ивано-Франковская область - AT - КT

Харьковская область - AX - KX

Кировоградская область - BA - HA

Луганская область - BB - HB

Львовская область - BC - HC

Николаевская область - BE - HE

Одесская область - BH - HH

Полтавская область - BI - HI

Ровенская область - BK - HK

Сумская область - BM - HM

Тернопольская область - BO - HO

Херсонская область - BT - HT

Хмельницкая область - BX - HX

Черкасская область - CA - IA

Черниговская область - CB - IB

Черновицкая область - CE - IE

С 2013 года появились новые изменения, которые запутывают еще сильнее auto.24tv.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве всего за 7 дней поймали 355 пьяных водителей.