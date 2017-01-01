Как определить из какой области автомобиль по его номеру
Далеки от автомобильной тематики, или только начали вливаться в этот загадочный мир? Не проблема, потихоньку можно во всем разобраться. Например, в том, как по номеру определить, из какой области автомобиль
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Обращать внимание надо на первую группу из двух букв - остальное относится к собственно регистрационному номеру, сообщает Авто24.
Правда, с 1995 по 2004 год использовались цифровые коды, которые назначались по алфавиту (Автономная Республика Крым - 01, Винницкая область - 02 и т.д.).
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С 2004 года вступила в силу новая классификация. Новые символы, по какой-то причине, не имеют никакого отношения к названием областей, как было бы логично предположить. Логику здесь объяснить сложно, символы приходится просто запоминать.
С 2013 года появились новые изменения, которые запутывают еще сильнее - в кодах регионов просто начали менять первые буквы (А на К, В на Н, С на I). Но и предыдущая кодификация тоже осталась.
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Регион - код 2004 г - Код 2013 г.
- г. Киев - AA - КА
- Винницкая область - AB - КB
- Волынская область - AC - КC
- Днепропетровская область - AE - КE
- Донецкая область - AH - КH
- Киевская область - AI - КI
- Житомирская область - AM - КM
- Закарпатская область - AO - КO
- Запорожская область - AP - КP
- Ивано-Франковская область - AT - КT
- Харьковская область - AX - KX
- Кировоградская область - BA - HA
- Луганская область - BB - HB
- Львовская область - BC - HC
- Николаевская область - BE - HE
- Одесская область - BH - HH
- Полтавская область - BI - HI
- Ровенская область - BK - HK
- Сумская область - BM - HM
- Тернопольская область - BO - HO
- Херсонская область - BT - HT
- Хмельницкая область - BX - HX
- Черкасская область - CA - IA
- Черниговская область - CB - IB
- Черновицкая область - CE - IE
Ранее сообщалось, что в Киеве всего за 7 дней поймали 355 пьяных водителей.
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