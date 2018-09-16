Охота на "евробляхеров" началась: Жесткие штрафы вступили в силу

Ответственность предусмотрена за целый список нарушений при ввозе авто.

Штрафовать за нелегальное пользование “евробляхами“ начнут, как и планировалось, с 22 августа. Об этом говорится на сайте ГФС.

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Введение штрафов несколько раз переносили. И в этот раз говорилось о возможности их отсрочки, но в итоге никаких оснований для этого пока не появилось.

Напомним, что по новым правилам в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тысяч гривен. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС размер штрафа достигнет 170 тысяч гривен или конфискация таких авто.

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Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Да, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа будет составлять 85 тысяч гривен, более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС - 170 тысяч гривен или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что “евробляхеры“ перестали растамаживать машины - появилась свежая статистика.