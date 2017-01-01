Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Киеве начали снимать с рейсов маршрутчиков-нарушителей

Комментариев: 0
В итоге проверок было составлено 46 актов и расторгнуты 16 договоров с владельцами автобусов.
Одна из частых причин санкций - несоответствие автобусов документации
Одна из частых причин санкций - несоответствие автобусов документации
olx.ua

В Киеве снимают с маршрутов пассажирских перевозчиков-нарушителей. Об этом сообщает “Укринформ“ со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Читай также: Появилось видео момента смертельного мото-ДТП под Киевом

К такому итогу привели многочисленные плановые и внеплановые проверки пассажирских перевозчиков Киева за последние полтора года.

Так, с начала 2018 года инспекторами Службы перевозок в Киеве было проведено больше 364-х плановых проверок и 42-х внеочередных проверок пассажирских перевозчиков на соблюдение условий договоров. В итоге проверок было составлено 46 актов и расторгнуты 16 договоров с владельцами автобусов.

Читай также: В Киеве бесплатная маршрутка из ТРЦ SkyMall с пассажирами врезалась в легковушку

Как отметили в Департаменте, самые частые нарушения - несоблюдения инвестиционных обязательств, перевозка пассажиров в автобусах, которые не соответствуют ранее заявленным на конкурсе. Кроме того, перевозчиков ловят на изменении числа автобусов на маршрутах, а также корректировки схем самих маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Киеве засняли необычную маршрутку из Швейцарии.

Поделись:
Теги: маршрутки, Украине, пассажирские перевозки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь