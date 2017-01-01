В Киеве начали снимать с рейсов маршрутчиков-нарушителей

В итоге проверок было составлено 46 актов и расторгнуты 16 договоров с владельцами автобусов.

В Киеве снимают с маршрутов пассажирских перевозчиков-нарушителей. Об этом сообщает “Укринформ“ со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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К такому итогу привели многочисленные плановые и внеплановые проверки пассажирских перевозчиков Киева за последние полтора года.

Так, с начала 2018 года инспекторами Службы перевозок в Киеве было проведено больше 364-х плановых проверок и 42-х внеочередных проверок пассажирских перевозчиков на соблюдение условий договоров. В итоге проверок было составлено 46 актов и расторгнуты 16 договоров с владельцами автобусов.

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Как отметили в Департаменте, самые частые нарушения - несоблюдения инвестиционных обязательств, перевозка пассажиров в автобусах, которые не соответствуют ранее заявленным на конкурсе. Кроме того, перевозчиков ловят на изменении числа автобусов на маршрутах, а также корректировки схем самих маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Киеве засняли необычную маршрутку из Швейцарии.