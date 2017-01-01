Крайняя левая полоса будет уже: Вступили в силу новые правила постройки дорог

По новым правилам скоростные трассы должны строиться с суженной крайней левой полосой и расширенной остановочной.

Более узкая крайняя левая полоса заставляет водителей быть более сконцентрированными facebook.com

С первого сентября вступили в силу анонсированные изменения, касательно стандартов разметки скоростных шоссе. Об этом сообщает Урядовый портал.

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По новым правилам скоростные трассы должны строиться с суженной крайней левой полосой и расширенной остановочной.

Крайнюю левую полосу на дорогах І категории должны сужать с 3,75 до 3,5 метров, а остановочную расширять с 2,5 до 3 метров.

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Мировой опыт показал, что такие изменения приводят к повышению безопасности на дорогах. Более узкая крайняя левая полоса заставляет водителей быть более сконцентрированными.

Мировой опыт показал, что такие изменения приводят к повышению безопасности на дорогах facebook.com

Ранее сообщалось, что пешеход решил перебежать шоссе и попал под колеса Ford.