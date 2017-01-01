Водитель маршрутки объехал по обочине пробку в Киеве - видео

Не очевидно, находятся ли в этот момент в маршруте люди.

В пятницу, 13 сентября, на улице Семьи Сосновых в Киеве засняли, как водитель маршрутки объехал пробку по тротуару. Соответствующее видео опубликовал “Киев Оперативный“.

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На кадрах не видно номер маршрутки, зато зафиксирован государственный номер транспорта - AI0708AA.

Также не очевидно, находятся ли в этот момент в маршруте люди. Ролик был опубликован с подписью: “Идешь такой по тротуару, идешь, а потом надоело и садишься в маршрутку. Удобно же, нет?“.

Ранее сообщалось, что ВР одобрила “драконовские“ штрафы за перегруз фур.