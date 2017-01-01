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В Украине предлагают вести новые льготы для владельцев электрокаров

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У владельцев электрокаров в Украине могут появиться новые поблажки.
Много предложений касаются упрощения создания сети зарядных станций
Много предложений касаются упрощения создания сети зарядных станций
nissan.ua

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2054, который предлагает ввести новые льготы для владельцев электрокаров. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

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Поощрять использование электрокарами - распространенная практика во многих странах мира. Льготы уже имеют и украинские владельца машин на электрике. В частности, на легковые электрокары отменена ввозная пошлина, а также временно не уплачивается НДС при их импорте. Также, с 2020 года на электрокары будут выдаваться специальные номерные знаки с символами зеленого цвета.

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Теперь могут появиться и новые поблажки. Авторы законопроекта предлагают отменить сбор в Пенсионный фонд, который уплачивается при первой регистрации электроавтомобиля (2-5% от стоимости).

Также электроавтомобилисты возможно смогут ездить на полосах для движения общественного транспорты. Тоже практика, которая уже введена в некоторых странах.

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Следующие предложения касаются упрощения создания сети зарядок для электрокаров. В частности, упрощение выделения замели для их размещение, упрощение процедуры подключения к сети и обязательство устанавливать зарядки на все АЗС.

Наименее вероятное предложение - создание государственной программы, благодаря которой покупатели электромобилей получили бы возможность оформлять кредиты с нулевой процентной ставкой. Здесь не совсем понятно, за счет чьих средств будут реализованы нулевые кредиты.

Ранее сообщалось, что появились важные подробности отсрочки штрафов за “евробляхи“.

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Теги: электрокары, льготы, растаможка
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