Растаможку "евроблях" могут сделать дешевле с одним условием

Условиям поблажек может стать возвращение обязательных техосмотров.

Растаможка все же может стать дешевле depositphotos.com

В четверг, 19 сентября, в Министерстве инфраструктуры провели встречу, посвященную решения вопроса “евроблях“. Об этом сообщает Авто24.

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Новый глава таможни Максим Нефедов предложил оценивать автомобили по двум категориям - до и после 2009 года выпуска. Подержанные авто предлагается оценивать дешевле, например по фиксированной стоимости (к примеру, 500 евро), или по одному параметру (объем двигателя или мощность).

Условиям такой поблажки может стать возвращение обязательных техосмотров. Связывают это с тем, что ввозимые автомобили обычно в плохом состоянии и часто не отвечают современным экологическим стандартам.

Ранее сообщалось, что суд в очередной раз признал радары TruCam незаконными.