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Растаможку "евроблях" могут сделать дешевле с одним условием

Комментариев: 2
Условиям поблажек может стать возвращение обязательных техосмотров.
Растаможка все же может стать дешевле
Растаможка все же может стать дешевле
depositphotos.com

В четверг, 19 сентября, в Министерстве инфраструктуры провели встречу, посвященную решения вопроса “евроблях“. Об этом сообщает Авто24.

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Новый глава таможни Максим Нефедов предложил оценивать автомобили по двум категориям - до и после 2009 года выпуска. Подержанные авто предлагается оценивать дешевле, например по фиксированной стоимости (к примеру, 500 евро), или по одному параметру (объем двигателя или мощность).

Условиям такой поблажки может стать возвращение обязательных техосмотров. Связывают это с тем, что ввозимые автомобили обычно в плохом состоянии и часто не отвечают современным экологическим стандартам.

Ранее сообщалось, что суд в очередной раз признал радары TruCam незаконными.

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Теги: евробляхи, Украина, министерство инфраструктуры, растаможка
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Комментариев (2)
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shk67    20.09.2019, 17:42
Оценка:  +1
shk67
Обычно, в плохом состоянии выходят корчи с наших заводов. А 20-ти летний мерс от туда куда лучше отечественного автопрома.
Meritus    20.09.2019, 18:22
Оценка:  0
Meritus
Тільки про це хотів сказати. Максик мабуть не цурається їздити на Мерседесі.
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