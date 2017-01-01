Суд в очередной раз признал радары TruCam незаконными

Появилось сообщение о новом судебном решении, которое отменило штраф, выписанный с помощью TruCam.

С введением фото-видеофиксации нарушений в Украине регулярно возникают проблемы. Применение радаров TruCam, которыми пользуются патрульные на данный момент, уже не раз признавали незаконным.

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После возвращения радаров в прошлом году, полиция заявляла, что все юридические преграды были устранены и теперь к штрафам в суде придраться не получится.

И теперь появляется сообщение о новом судебном решении, которое отменило штраф, выписанный с помощью TruCam. В данном конкретном случае водитель обратил внимание, что радар не опломбирован.

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А это нарушает приказ Минэкономразвития №193 за 08.02.2016 (в случае если оттиск поверочного клейма или пломба повреждены, или свидетельство о поверке потеряно, средство измерительной техники считается непроверенным).

В итоге суд отменил штраф, решением за 20.08.2019 по делу №127/17357/19. Итак, если инспектор обвиняет вас в превышении скорости, проверьте наличие на приборе “Трукам“ поверочной пломбы. Если такой пломбы нет, сообщите инспектору о незаконности его действий.

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