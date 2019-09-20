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В Киеве будут судить полицейского, который подделал штраф о пьяном вождении

Комментариев: 1
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет.
В результате внезапно возникших неприязненных отношений, полицейский внес ложные сведения в протокол
В результате внезапно возникших неприязненных отношений, полицейский внес ложные сведения в протокол
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Полицейский, которого подозревают в подделке протокола о совершении водителем административного нарушения, рискует оказаться за решеткой на срок до трех лет. Об этом сообщает Прокуратуру города Киев.

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Предварительно, в ноябре 2018 года полицейский остановил транспортное средство и предложил водителю пройти освидетельствование на установление состояния алкогольного опьянения.

Водитель согласился, однако заметил незаконность действий полицейского. В результате внезапно возникших неприязненных отношений, полицейский внес ложные сведения о наличии алкоголя в крови водителя в протокол и изъял у него права, несмотря на заключения врача-нарколога об отсутствии алкогольного опьянения.

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По результатам расследования правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины (Служебный подлог). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Сейчас решается вопрос об отстранении сотрудника полиции от должности.

Ранее сообщалось, что водителей предупреждают о новых радарах Trucam - опубликован список дорог.

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Теги: правоохранители, мошенник, полиция, прокуратура, подделка штрафа
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Sancho-s    20.09.2019, 16:33
Оценка:  +1
Sancho-s
Сейчас эти ребята несколькими экипажами тормозят всех вподряд без объяснений причины остановки и хавальником в кабину лезут, чтобы занюхать водителя... Такого не было при яныке, а с июня есть(((
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