Какой будет новая растаможка "евроблях" - рассматриваются два способа

В данный момент рассматривается два варианта расстаможки.

Новый закон о растаможке евроблях может появиться уже к концу октября 2019 года. Об этом сообщает глава общественной организации “Автоевросила“ Олег Ярошевич, ссылаясь на разговор с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком

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По словам Ярошевича, Гончарук высказал готовность лично контролировать продвижение законопроекта. В данный момент рассматривается два варианта расстаможки.

В первом случае оставят нынешнюю формулу, но без учета возраста авто, что существенно снизит стоимость легализации машин. Второй вариант - создание стандартной ставки для автомобилей возрастом старше десяти лет в размере 500 долларов.

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Медленное продвижение законопроекта премьер-министр объяснил задержками в Министерстве инфраструктуры. По его словам, теперь в правительстве при содействии премьер-министра должны завершить создание рабочей группы, которая активно займется выводом формулы для растаможки автомобилей.

Ранее сообщалось, что украинским водителям разрешат предъявлять права на смартфоне.