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Аваков пообещал снижение допустимой скорости с 2020 года

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В частности с нового года изменение системы штрафов за превышение скорости и снижение порога допустимой скорости.
МВД планирует ввести ряд законодательных инициатив для уменьшения аварийности
МВД планирует ввести ряд законодательных инициатив для уменьшения аварийности
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С 2020 года на территории Украины изменятся некоторые правила дорожного движения. Об этом сообщает ТСН, со ссылкой на слова главы ведомства Арсена Авакова.

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МВД планирует ввести ряд законодательных инициатив для уменьшения аварийности на дорогах страны.

В частности с нового года изменение системы штрафов за превышение скорости и снижение порога допустимой скорости.

Ранее сообщалось, что какой будет новая растаможка “евроблях“ - рассматриваются два способа.

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Теги: Украина, Аваков, ПДД, скорость
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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    09.10.2019, 19:22
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zadneprohodchik
Разве сейчас есть какието ограничения, едь ходь 200 по киеву по встречке и паркуйся на переходе.
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