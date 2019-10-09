Аваков пообещал снижение допустимой скорости с 2020 года
В частности с нового года изменение системы штрафов за превышение скорости и снижение порога допустимой скорости.
С 2020 года на территории Украины изменятся некоторые правила дорожного движения. Об этом сообщает ТСН, со ссылкой на слова главы ведомства Арсена Авакова.
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МВД планирует ввести ряд законодательных инициатив для уменьшения аварийности на дорогах страны.
В частности с нового года изменение системы штрафов за превышение скорости и снижение порога допустимой скорости.
Ранее сообщалось, что какой будет новая растаможка “евроблях“ - рассматриваются два способа.
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