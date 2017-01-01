Чем грозит стоянка на месте для людей с инвалидностью

Юристы советуют все же не нарушать и оставить машину по правилам - в противном случае можно заплатить немаленький штраф.

Ответственность за нарушение правил остановки на местах для инвалидов является одной из крупнейших facebook.com

Ситуация с парковками в городах Украины остается достаточно напряженной. Подъехав, например, к супермаркету у некоторых даже самых этичных и законопослушных водителей возникает моральная дилема. Что делать, если все паркоместа заняты, кроме мест для инвалидов?

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Дорожный адвокат рассказал, что в таких случаях точно делать не стоит - остановка автомобилей на местах для водителей с инвалидностью без прав на это может обойтись достаточно дорого.

Ответственность за нарушение правил остановки на местах для инвалидов является одной из крупнейших - от 1 020 до 1 700 гривен. Поэтому юристы советуют все же не нарушать и оставлять машину по правилам, хоть и немного дальше от вашего дома, работы, или супермаркета.

Ранее сообщалось, что украинцам разрешат изучать правила дорожного движения без автошкол.