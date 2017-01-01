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Чем грозит стоянка на месте для людей с инвалидностью

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Юристы советуют все же не нарушать и оставить машину по правилам - в противном случае можно заплатить немаленький штраф.
Ответственность за нарушение правил остановки на местах для инвалидов является одной из крупнейших
Ответственность за нарушение правил остановки на местах для инвалидов является одной из крупнейших
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Ситуация с парковками в городах Украины остается достаточно напряженной. Подъехав, например, к супермаркету у некоторых даже самых этичных и законопослушных водителей возникает моральная дилема. Что делать, если все паркоместа заняты, кроме мест для инвалидов?

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Дорожный адвокат рассказал, что в таких случаях точно делать не стоит - остановка автомобилей на местах для водителей с инвалидностью без прав на это может обойтись достаточно дорого.

Ответственность за нарушение правил остановки на местах для инвалидов является одной из крупнейших - от 1 020 до 1 700 гривен. Поэтому юристы советуют все же не нарушать и оставлять машину по правилам, хоть и немного дальше от вашего дома, работы, или супермаркета.

Ранее сообщалось, что украинцам разрешат изучать правила дорожного движения без автошкол.

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Теги: штраф, закон, герои парковки
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