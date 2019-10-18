Как "Слуга народа" планирует заставить таксистов платить налоги

Подобная практика не нова и зарекомендовала себя в Польше.

Службы должны получать специальную лицензию, а таксисты должны сотрудничать с ними, как частные предприниматели depositphotos.com

Украинских таксистов заставят платить налоги. Об этом сообщает помощник нардепа от “Слуги Народа“ Даниила Гетманцева - Дмитрий Михайленко.

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По словам Михайленко, большая часть рынка такси в тени, в его оборот составляет немаленькие 50 млрд грн. Чтобы диспетчерские службы-нелегалы платили налоги, Михайленко предлагает сделать их налоговыми агентами.

То есть службы должны получать специальную лицензию, а таксисты должны сотрудничать с такими сервисами, как частные предприниматели. Сами таксисты должны регистрироваться как частные предприниматели 1, 2 или 3 группы (в зависимости от частоты работы). Тарифы должны быть региональными

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За любые нарушения будут штрафовать. Подобная практика не нова и зарекомендовала себя в Польше. Там недобросовестных диспетчеров штрафуют на 30 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут получать водительские права в ЦПАУ.