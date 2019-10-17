Что делать при требовании открыть багажник полицейскими

В первую очередь требуйте озвучить конкретное основание для проведения проверки.

По статье 30 Конституции полицейский ни в коем случае не имеет права находиться в середине вашего автомобиля facebook.com

Водитель должен предоставить работнику полиции возможность провести поверхностную проверку транспортного средства, но согласно законодательству и при наличии на то законных оснований. В каких случаях и что именно нужно знать, рассказал Дорожный адвокат.

Читай также: Чем грозит стоянка на месте для людей с инвалидностью

Исходя из закона “О национальной полиции“ проверка предусматривается, если есть основания считать, что:

в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом; в транспортном средстве находится вещь, оборот которой запрещен или которая представляет угрозу жизни или здоровью человека; транспортное средство является орудием совершения правонарушения и/или находится в том месте, где может быть совершено уголовное правонарушение, для предотвращения которого необходимо провести поверхностную проверку.

Поэтому в первую очередь требуйте озвучить конкретное основание для проведения проверки. Вы можете отказать, если законные основания не будут предоставлены. Также вам должны сообщить ваши права.

Читай также: Украинцы смогут получать водительские права в ЦПАУ

Кроме этого вы должны знать, что поверхностная проверка может осуществляться только путем визуального осмотра полицейским салона или багажника транспортного средства. При этом, полицейский имеет право требовать открыть крышку багажника и/или двери салона.

По закону водитель должен самостоятельно показать полицейскому содержание транспортного средства. Полицейский, может только наблюдать извне автомобиля за действиями водителя и вещами, ни к чему не прикасаясь руками. Лучше снимать процедуру на видео и попросить своих попутчиков следить за действиями полицейских.

Читай также: Аваков пообещал снижение допустимой скорости с 2020 года

По статье 30 Конституции полицейский ни в коем случае не имеет права находиться в середине вашего автомобиля. Это он может сделать только по мотивированному решению суда. Исключением может быть только необходимость срочного спасения жизни человека или его имущества, или преследования лица, которое подозревается в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что какой будет новая растаможка “евроблях“ - рассматриваются два способа.