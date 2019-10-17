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Что делать при требовании открыть багажник полицейскими

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В первую очередь требуйте озвучить конкретное основание для проведения проверки.
По статье 30 Конституции полицейский ни в коем случае не имеет права находиться в середине вашего автомобиля
По статье 30 Конституции полицейский ни в коем случае не имеет права находиться в середине вашего автомобиля
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Водитель должен предоставить работнику полиции возможность провести поверхностную проверку транспортного средства, но согласно законодательству и при наличии на то законных оснований. В каких случаях и что именно нужно знать, рассказал Дорожный адвокат.

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Исходя из закона “О национальной полиции“ проверка предусматривается, если есть основания считать, что:

  1. в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом;
  2. в транспортном средстве находится вещь, оборот которой запрещен или которая представляет угрозу жизни или здоровью человека;
  3. транспортное средство является орудием совершения правонарушения и/или находится в том месте, где может быть совершено уголовное правонарушение, для предотвращения которого необходимо провести поверхностную проверку.

Поэтому в первую очередь требуйте озвучить конкретное основание для проведения проверки. Вы можете отказать, если законные основания не будут предоставлены. Также вам должны сообщить ваши права.

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Кроме этого вы должны знать, что поверхностная проверка может осуществляться только путем визуального осмотра полицейским салона или багажника транспортного средства. При этом, полицейский имеет право требовать открыть крышку багажника и/или двери салона.

По закону водитель должен самостоятельно показать полицейскому содержание транспортного средства. Полицейский, может только наблюдать извне автомобиля за действиями водителя и вещами, ни к чему не прикасаясь руками. Лучше снимать процедуру на видео и попросить своих попутчиков следить за действиями полицейских.

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По статье 30 Конституции полицейский ни в коем случае не имеет права находиться в середине вашего автомобиля. Это он может сделать только по мотивированному решению суда. Исключением может быть только необходимость срочного спасения жизни человека или его имущества, или преследования лица, которое подозревается в совершении преступления.

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Теги: остановка полиции, советы юриста, обыск
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гость  (аноним)  17.10.2019, 17:21
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Если преследуется преступник, то предоставить авто мусорку - отдать авто и ключ, или управлять авто самому а мусорка посадить рядом?
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