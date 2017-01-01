Цена невнимательности: Как владельцев "евроблях" заставляют платить штрафы

В некоторых случаях, если автомобиль не растаможен, серьезные штрафы продолжают выписываться.

Неумение читать законы до конца стоило некоторым владельцам “евроблях“ серьезных денежных трат. Об этом сообщает Авто24.

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Дело в отсрочке штрафов за нелегальное пользование нерастаможенных автомобилей. Штрафы не так давно отсрочила Верховная Рада. Тем не менее, не все поняли, что отсрочены штрафы только при условии осуществления таможенного оформления автомобилей.

В других случаях, если автомобиль не растаможен, серьезные штрафы продолжают выписываться. Например, при попытке вывезти автомобиль за границу.

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Действительно, сообщается, что сейчас во время пересечения границы таможня массово выписывает протоколы на “евробляхи“, ввозимые в режиме “Транзит“, которые граждане вывозят “обратно“ за границу

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