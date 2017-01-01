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Кабмин поддержал идею электронных "водительских прав в смартфоне"

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По принятому законопроекту права и техпаспорт по желанию гражданина можно будет генерировать в электронном виде.
Также Кабмин поддержал проект закона об упрощении процесса присвоения и выдачи номерных знаков
Также Кабмин поддержал проект закона об упрощении процесса присвоения и выдачи номерных знаков
depositphotos.com

Кабмин поддержал законопроект о внедрении цифровых водительских удостоверений и упрощении присвоения и выдачи номерных знаков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В обосновании для законопроекта сказано, что полиция должна привлекать к ответственности не за отсутствие при себе прав или техпаспорта, а за отсутствие законных оснований для управления авто.

Поэтому по принятому законопроекту права и техпаспорт по желанию гражданина можно будет генерировать в электронном виде. Делаться это будет с помощью соответствующего мобильного приложения "Действие", которое заработает уже в декабре этого года.

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"Такие электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу и так же будут идентифицировать гражданина", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин поддержал проект закона об упрощении процесса присвоения и выдачи номерных знаков.

Ранее сообщалось, что система автоматической фиксации нарушений заработает уже совсем скоро - автоюрист.

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Теги: Кабмин, номерные знаки, получение прав
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