Система автоматической фиксации нарушений заработает уже совсем скоро - автоюрист

Появление системы автофиксации нарушений в Украине произойдет в ближайшее время.

Читай также: Как “Слуга народа“ планирует заставить таксистов платить налоги

Появление системы автофиксации нарушений в Украине произойдет в ближайшее время. Об этом сообщает юрист и эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев в интервью Радио НВ.

По словам юриста, “с технической точки зрения придраться к системе будет нереально“. Тем не менее, автоматическая фиксация нарушений пока не совершенна с “юридической стороны“, но при запуске системы все нюансы будут урегулированы.

Читай также: Что делать при требовании открыть багажник полицейскими

Также Караваев напомнил, что в некоторых европейских странах о расположении камер сообщают не только дорожные знаки, но есть также возможность узнать о них в смартфоне. Как следствие, автомобилисты сначала притормаживают, а потом в “слепых зонах“ пытаются догнать потерянное время.

Ранее сообщалось, с какой скоростью действительно ездят в Киеве - исследование.