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Система автоматической фиксации нарушений заработает уже совсем скоро - автоюрист

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Появление системы автофиксации нарушений в Украине произойдет в ближайшее время.
По словам юриста, “с технической точки зрения придраться к системе будет нереально“.
По словам юриста, “с технической точки зрения придраться к системе будет нереально“.
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Появление системы автофиксации нарушений в Украине произойдет в ближайшее время. Об этом сообщает юрист и эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев в интервью Радио НВ.

По словам юриста, “с технической точки зрения придраться к системе будет нереально“. Тем не менее, автоматическая фиксация нарушений пока не совершенна с “юридической стороны“, но при запуске системы все нюансы будут урегулированы.

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Также Караваев напомнил, что в некоторых европейских странах о расположении камер сообщают не только дорожные знаки, но есть также возможность узнать о них в смартфоне. Как следствие, автомобилисты сначала притормаживают, а потом в “слепых зонах“ пытаются догнать потерянное время.

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Теги: автофиксация нарушений, юрист, штрафы, письма счастья
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