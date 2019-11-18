В Киеве собираются убрать брошенные во дворах автомобили
КМДА планирует разработать процедуру передачи этих машин Нацполиции, как "потерянных".
Киеврада объявила о намерении бороться с брошенными во дворах домов машинами. Об этом сообщает Киев Оперативный.
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КМДА планирует разработать процедуру передачи этих машин Нацполиции, как "потерянных". Если на протяжении 6 месяцев после этого не будет найдено владельца, полиция будет иметь право продать эти машины. Решение было утверждено на сессии Киевсовета в прошлый четверг.
Ранее сообщалось, что делать, если эвакуировали авто - опубликованы новые правила.
Полная версия правил