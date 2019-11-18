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В Киеве собираются убрать брошенные во дворах автомобили

Комментариев: 2
КМДА планирует разработать процедуру передачи этих машин Нацполиции, как "потерянных".
В Киеве собираются убрать брошенные во дворах автомобили

Киеврада объявила о намерении бороться с брошенными во дворах домов машинами. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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КМДА планирует разработать процедуру передачи этих машин Нацполиции, как "потерянных". Если на протяжении 6 месяцев после этого не будет найдено владельца, полиция будет иметь право продать эти машины. Решение было утверждено на сессии Киевсовета в прошлый четверг.

Ранее сообщалось, что делать, если эвакуировали авто - опубликованы новые правила.

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Теги: КМДА, Киев, полиция
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.11.2019, 18:45
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гость
Правильно, пусть понты гоняют на этих тачках всю нечисть.
Путин_xyйло    18.11.2019, 18:31
Оценка:  0
Путин_xyйло
А если хозяева подадут их в угон, а предварительно застрахуют?!
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