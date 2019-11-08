"Зеленые стрелки" на светофорах уберут в Киеве ради велосипедистов

На некоторых улицах решили убрать зеленые стрелки, позволявшие автомобилистам поворачивать направо на красный свет светофора.

Велосезон подошел к концу и власти решили, что самое время позаботиться о велосипедистах Скриншот видео

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Велосезон подошел к концу и киевские власти решили, что самое время позаботиться о велосипедистах. На некоторых улицах решили убрать зеленые стрелки, позволявшие автомобилистам поворачивать направо на красный свет светофора. Об этом сообщает “Центр организации дорожного движения”.

“Зеленые контурные стрелки сняли там, где пересекается движение транспортных средств, осуществляющих поворот направо и велосипедистов. То есть, отменили разрешение движения на красный с крайней правой полосы в направлении, на которое указывала стрелка”, говорится в сообщении “Центра организации дорожного движения”.

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Организация дорожного движения изменилась на десяти перекрестках:

Оноре де Бальзака/Теодора Драйзера

Оноре де Бальзака/Сержа Лифаря

Оноре де Бальзака/Марины Цветаевой

Николая Закревского/Теодора Драйзера

Николая Закревского/Сержа Лифаря

Петра Григоренко/Здолбуновская

Днепровская набережная/Здолбуновская

Здолбуновская/Михаила Драгоманова

Днепровская набережная/Княжий Затон

Днепровская набережная/Анны Ахматовой

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