Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Зеленые стрелки" на светофорах уберут в Киеве ради велосипедистов

Комментариев: 1
На некоторых улицах решили убрать зеленые стрелки, позволявшие автомобилистам поворачивать направо на красный свет светофора.
Велосезон подошел к концу и власти решили, что самое время позаботиться о велосипедистах
Велосезон подошел к концу и власти решили, что самое время позаботиться о велосипедистах
Скриншот видео

Читай также: Что делать, если эвакуировали авто - опубликованы новые правила

Велосезон подошел к концу и киевские власти решили, что самое время позаботиться о велосипедистах. На некоторых улицах решили убрать зеленые стрелки, позволявшие автомобилистам поворачивать направо на красный свет светофора. Об этом сообщает “Центр организации дорожного движения”.

“Зеленые контурные стрелки сняли там, где пересекается движение транспортных средств, осуществляющих поворот направо и велосипедистов. То есть, отменили разрешение движения на красный с крайней правой полосы в направлении, на которое указывала стрелка”, говорится в сообщении “Центра организации дорожного движения”.

Читай также: Депутат “Слуги народа“ поддержал критику нашумевшего “калькулятора растаможки“

Организация дорожного движения изменилась на десяти перекрестках:

  • Оноре де Бальзака/Теодора Драйзера
  • Оноре де Бальзака/Сержа Лифаря
  • Оноре де Бальзака/Марины Цветаевой
  • Николая Закревского/Теодора Драйзера
  • Николая Закревского/Сержа Лифаря
  • Петра Григоренко/Здолбуновская
  • Днепровская набережная/Здолбуновская
  • Здолбуновская/Михаила Драгоманова
  • Днепровская набережная/Княжий Затон
  • Днепровская набережная/Анны Ахматовой

Ранее сообщалось, что в Украине каждые три часа погибает в ДТП один человек - в чем причина.

Поделись:
Теги: зеленая стрелка, велосипед, дороги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  08.11.2019, 17:37
Оценка:  0
гость
Дайошь китай.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь