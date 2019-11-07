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Что делать, если эвакуировали авто - опубликованы новые правила

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Чтобы забрать авто, придется немало поездить по городу.
Парковка в неположенном месте обойдется около 2000 грн
Парковка в неположенном месте обойдется около 2000 грн
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В Киеве поменялись правила возврата авто с штрафной площадки. Об этом сообщает “Киевтранспарксервис“.

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На странице “Киевтранспарксервис“ в Facebook опубликовали инструкцию 

  • Сделать звонок на 102 и узнать, действительно ли машину эвакуировали.
  • Обратиться в Управление патрульной полиции на ул. Народного Ополчения, 9, где должны составить админпостановление за нарушение ПДД. Там же нужно взять копию акта об эвакуации.

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  • Если владелец автомобиля получил постановление и копию акта об эвакуации на месте, от работников Нацполиции, то в полицию на ул. Народного Ополчения, 9 ехать не нужно
  • Обратиться в Главное управление Национальной полиции на ул. Владимирская, 15 (вход со стороны памятника Б. Хмельницкого), кабинет № 5. Там оплатить услуги эвакуатора, а также за хранение автомобиля на штрафплощадке.
  • Оплатить штраф по постановлению в любом отделении банка, через платежный терминал или онлайн.
  • Затем необходимо приехать со всеми оплаченными квитанциями на штрафплощадку и забрать свой автомобиль. Адрес сообщат в ГУНП на Владимирской.

Ранее сообщалось, что “евробляхеры“ раскритиковали новый калькулятор растаможки и угрожают митингами.

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Теги: герои парковки, штрафплощадка, эвакуаторы
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
f18    07.11.2019, 16:33
Оценка:  0
f18
Автор ди_бил. Если владелец был на месте, то эвакуировать авто нельзя.
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