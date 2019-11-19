Новые авто в Украине подорожают на 15-18% - эксперт

Если до конца 2019 года в Украине не примут закон об отсрочке стандартов "Евро-6" для новых авто, то автомобили будут продавать дороже на 15-18%.

В Украине могут подорожать новые автомобиле на 15-18%, в связи с принятием эконорм Евро-6 с 1 января 2020 года. Об этом сообщает глава Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в Facebook.

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Он отмечает, что налоговики и транспортный Комитет Рады рекомендовали парламенту перенести введение экологических норм Евро-6 на 2025 год, но нардепы постоянно откладывают голосование за соответствующий законопроект.

Назаренко отмечает, что из-за постоянных отсрочек в принятии финального решения зарубежные заводы уже изготавливают для украинского рынка машины со стандартом “Евро-6“, что приведет в перспективе к их подорожанию.

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Другими словами, если до конца 2019 года в Украине не примут закон об отсрочке стандартов “Евро-6“ для новых авто, то автомобили будут продавать дороже на 15-18%.

Ранее сообщалось, что в Киеве собираются убрать брошенные во дворах автомобили.