Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новые авто в Украине подорожают на 15-18% - эксперт

Комментариев: 3
Если до конца 2019 года в Украине не примут закон об отсрочке стандартов "Евро-6" для новых авто, то автомобили будут продавать дороже на 15-18%.
Нардепы постоянно откладывают голосование за соответствующий законопроект
Нардепы постоянно откладывают голосование за соответствующий законопроект
depositphotos.com

В Украине могут подорожать новые автомобиле на 15-18%, в связи с принятием эконорм Евро-6 с 1 января 2020 года. Об этом сообщает глава Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в Facebook.

Читай также: В Украине собираются сделать проще процедуру регистрации такси

Он отмечает, что налоговики и транспортный Комитет Рады рекомендовали парламенту перенести введение экологических норм Евро-6 на 2025 год, но нардепы постоянно откладывают голосование за соответствующий законопроект.

Назаренко отмечает, что из-за постоянных отсрочек в принятии финального решения зарубежные заводы уже изготавливают для украинского рынка машины со стандартом “Евро-6“, что приведет в перспективе к их подорожанию.

Читай также: Кабмин одобрил восстановление водительских прав онлайн

Другими словами, если до конца 2019 года в Украине не примут закон об отсрочке стандартов “Евро-6“ для новых авто, то автомобили будут продавать дороже на 15-18%.

Ранее сообщалось, что в Киеве собираются убрать брошенные во дворах автомобили.

Поделись:
Теги: эксперт, ВР, Евро-6, новые авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Путин_xyйло    19.11.2019, 19:28
Оценка:  0
Путин_xyйло
Есть смысл поддерживать европейские стремления и ценности так же как европейцы Украину, - морально, посочувствовать и только!
Путин_xyйло    19.11.2019, 19:26
Оценка:  0
Путин_xyйло
А где продают горючее стандарта "Евро-6"?
гость  (аноним)  19.11.2019, 19:24
Оценка:  0
гость
Не могут жить без наё...ба пейсатые граждане, всё мало.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь