На дороге в Киеве зафиксировали рекордную скорость
Как следствие средняя скорость движения по Столичному шоссе за сутки составляла 76,4 км/час.
Электронная система TruSign засекла скорость автомобилей на Столичном шоссе 18 ноября. Выяснилось, что положенную скорость 50 км в час превысило 70% автомобилистов.
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Как следствие средняя скорость движения по Столичному шоссе за сутки составляла 76,4 км/час. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook.
В публикации говорится, что одна машина мчалась со скоростью 222 км/ч при разрешенной - 50 км/час. Отмечается, что с таким ускорением двигалось одно авто, но в общем на шоссе машины постоянно серьезно нарушают скоростной режим.
Ранее сообщалось, что новые авто в Украине подорожают на 15-18% - эксперт.
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