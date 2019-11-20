Переключиться на мобильную версию
Тренды:

На дороге в Киеве зафиксировали рекордную скорость

Комментариев: 1
Как следствие средняя скорость движения по Столичному шоссе за сутки составляла 76,4 км/час.
В публикации говорится, что одна машина мчалась со скоростью 222 км/ч при разрешенной - 50 км/час
В публикации говорится, что одна машина мчалась со скоростью 222 км/ч при разрешенной - 50 км/час
Facebook.com

Электронная система TruSign засекла скорость автомобилей на Столичном шоссе 18 ноября. Выяснилось, что положенную скорость 50 км в час превысило 70% автомобилистов.

Читай также: В Украине начали выписывать штрафы за перевозку детей без автокресел

Как следствие средняя скорость движения по Столичному шоссе за сутки составляла 76,4 км/час. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook.

В публикации говорится, что одна машина мчалась со скоростью 222 км/ч при разрешенной - 50 км/час. Отмечается, что с таким ускорением двигалось одно авто, но в общем на шоссе машины постоянно серьезно нарушают скоростной режим.

Ранее сообщалось, что новые авто в Украине подорожают на 15-18% - эксперт.

Поделись:
Теги: скорость, закон, превышение скорости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Chupa-chups    20.11.2019, 18:29
Оценка:  0
Chupa-chups
Слуга? Наверное поручение народа торопился выполнить, пока не забыл...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь