В Киеве за неделю оштрафовали рекордное количество "героев парковки"

Сообщается, что это рекордное количество штрафов за одну неделю.

По состоянию на 17 ноября общее количество постановлений достигло 4200 Скриншот видео

На протяжении прошлой недели, с 11 по 17 ноября, в Киеве выписали 357 постановлений за нарушение правил парковки и эвакуировали 211 автомобилей.

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Об этом сообщает заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Сообщается, что это рекордное количество штрафов за одну неделю. По состоянию на 17 ноября общее количество постановлений, вынесенных инспекторами парковки в Киеве за все время работы (с 2 июля 2019 года), достигло 4200, а общая сумма наложенных инспекторами административных взысканий в виде штрафа достигла 1 млн 614 тыс 200 гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине начали выписывать штрафы за перевозку детей без автокресел.