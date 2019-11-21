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В Киеве за неделю оштрафовали рекордное количество "героев парковки"

Комментариев: 2
Сообщается, что это рекордное количество штрафов за одну неделю.
По состоянию на 17 ноября общее количество постановлений достигло 4200
По состоянию на 17 ноября общее количество постановлений достигло 4200
Скриншот видео

На протяжении прошлой недели, с 11 по 17 ноября,  в Киеве выписали 357 постановлений за нарушение правил парковки и эвакуировали 211 автомобилей.

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Об этом сообщает заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Сообщается, что это рекордное количество штрафов за одну неделю. По состоянию на 17 ноября общее количество постановлений, вынесенных инспекторами парковки в Киеве за все время работы (с 2 июля 2019 года), достигло 4200, а общая сумма наложенных инспекторами административных взысканий в виде штрафа достигла 1 млн 614 тыс 200 гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине начали выписывать штрафы за перевозку детей без автокресел.

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Теги: эвакуаторы, парковка, герои парковки
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    21.11.2019, 19:42
Оценка:  0
zadneprohodchik
Сами придумали, как парковались олени так и паркуются где попало
гость  (аноним)  21.11.2019, 19:27
Оценка:  0
гость
Панты пачяли пакращення?
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