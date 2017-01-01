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Сервис такси в Киеве цинично обходит требование переводить детей в автокресле

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То есть получается, что пассажирам предлагают заплатить лишние 40 грн за молчание и спокойствие.
Звонок в службу такси-сервиса выявил, что у них вообще как таковой услуги нет
Звонок в службу такси-сервиса выявил, что у них вообще как таковой услуги нет
depositphotos.com

Сервис такси в Киеве нашел оригинальный способ решить проблему перевозки пассажиров с детьми. Как сообщалось ранее, отныне детей можно переводить только с автокреслом, которых нет у большинства таксистов.

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Киевлянин вызвал такси, не указав, что едет с ребенком. Приехавший таксист отказался вести с нарушением, поэтому мужчине пришлось вызывать такси еще раз, уже указав, что с ним есть ребенок. С него сняли дополнительные 40 грн.

Но прибывший таксист тоже не имел автокресла, хотя уже был не против вести ребенка. Звонок в службу такси-сервиса выявил, что у них вообще как таковой услуги нет..

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То есть получается, что пассажирам предлагают заплатить лишние 40 грн за молчание и спокойствие, что штраф им не придется оплачивать. Но вот самого кресла вам не предложат.

Ранее сообщалось, что в Украине грузовикам запретят ездить в больших городах днем.

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Теги: новости, автокресло, закон
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