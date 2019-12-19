"Евробляхеры" обвинили Зеленского в нарушении обещаний

Также лидер “евробляхеров“ отметил, что из Офиса президента Владимира Зеленского, якобы, нет никакого ответа в отношении упомянутых документов.

Ярошевич напомнил, что у Верховной Рады осталось всего два сессионных дня на рассмотрение этих законопроектов Скриншот видео

Комитет Верховной Рады не рассмотрел законопроекты 2342 и 2345 о дешевой растаможке “евроблях“. Об этом сообщил лидер “евробляхеров“ Олег Ярошевич.

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По словам Ярошевича, для вынесения на рассмотрение этих документов не хватает заключения Кабмина. В итоге, глава профильного комитета Гетманцев сообщил, что будет рассмотрен лишь законопроект 2288, который предусматривал в первой версии

Также лидер “евробляхеров“ отметил, что из Офиса президента Владимира Зеленского, якобы, нет никакого ответа в отношении упомянутых документов.

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“Ничего не меняется, не слышит нас власть, не выполняет свои обещания президент. К сожалению нет другого выхода, кроме как делать те действия, которые мы с вами сейчас обговорим и решим“, - заявил Ярошевич на митинге в центре Киева.

Ярошевич напомнил, что у Верховной Рады осталось всего два сессионных дня на рассмотрение этих законопроектов и у президента есть возможность повлиять на их рассмотрение.

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