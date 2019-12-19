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"Евробляхеры" обвинили Зеленского в нарушении обещаний

Комментариев: 4
Также лидер “евробляхеров“ отметил, что из Офиса президента Владимира Зеленского, якобы, нет никакого ответа в отношении упомянутых документов.
Ярошевич напомнил, что у Верховной Рады осталось всего два сессионных дня на рассмотрение этих законопроектов
Ярошевич напомнил, что у Верховной Рады осталось всего два сессионных дня на рассмотрение этих законопроектов
Скриншот видео

Комитет Верховной Рады не рассмотрел законопроекты 2342 и 2345 о дешевой растаможке “евроблях“. Об этом сообщил лидер “евробляхеров“ Олег Ярошевич.

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По словам Ярошевича, для вынесения на рассмотрение этих документов не хватает заключения Кабмина. В итоге, глава профильного комитета Гетманцев сообщил, что будет рассмотрен лишь законопроект 2288, который предусматривал в первой версии 

Также лидер “евробляхеров“ отметил, что из Офиса президента Владимира Зеленского, якобы, нет никакого ответа в отношении упомянутых документов.

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“Ничего не меняется, не слышит нас власть, не выполняет свои обещания президент. К сожалению нет другого выхода, кроме как делать те действия, которые мы с вами сейчас обговорим и решим“, - заявил Ярошевич на митинге в центре Киева.

Ярошевич напомнил, что у Верховной Рады осталось всего два сессионных дня на рассмотрение этих законопроектов и у президента есть возможность повлиять на их рассмотрение.

Ранее сообщалось, что электронные водительские права запускают в тестовом режиме - Федоров.

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Теги: евробляхи, растаможка, Верховная Рада
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  19.12.2019, 14:02
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гость
Получается в ЕС тоже уебки живут которые могут купить машину за 1000 у.е?? Дак зачем нам такие союзники уебки? И американцы тогда тоже уебки))
гость  (аноним)  19.12.2019, 13:34
Оценка:  0
гость
Нет денег на машину. На маршрутках ездите быдло.
гость  (аноним)  19.12.2019, 13:32
Оценка:  +2
гость
Купите машины в салоне и не пиз дите пидapасы. Расплодились уeбки на машинах за тыщу уе.
гость  (аноним)  19.12.2019, 13:32
Оценка:  +1
гость
а если не рассморят, то чё, шины будете жечь?
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