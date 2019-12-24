Юристы дали советы владельцам "евроблях" на 2020 год

Чтобы избежать штрафов от таможенников на границе с 1 января 2020 года, юристы “АвтоЕвроСилы“ разработали набор документов.

Тем не менее, ни одним законом или подзаконным актом такая процедура не предусмотрена olx.ua

Общественная организация “Авто Евро Сила“ разработала советы для владельцев “евроблях“ в 2020 году. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

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Чтобы избежать штрафов от таможенников на границе с 1 января 2020 года, юристы “АвтоЕвроСилы“ разработали “Спасательный жилет” - набор документов под растаможку, который свидетельствует, что человек готов к растаможиванию и ждет закон:

Договор купли-продажи

Документ, подтверждающий снятие с учета автомобиля

Сертификат соответствия

Договор с брокером.

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Теоретически, если показать таможне эти документы, рассмотрение дела о привлечении к ответственности откладывается на время, необходимое для принятия закона о Доступной Растаможке, уверены в “АвтоЕвроСиле“. Однако ни одним законом или подзаконным актом такая процедура не предусмотрена.

Если же полиция остановила автомобиль на иностранных номерах, то она может оштрафовать водителя за любое нарушение ПДД. Но не за нарушение таможенных правил, ведь в полиции до сих пор отсутствует доступ к таможенной базе. Поэтому если полиция пытается штрафовать, надо вызвать следственно-оперативную группу, рекомендуют юристы “АвтоЕвроСилы“.

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