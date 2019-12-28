За 2019 год в Украине поймали 115 тысяч пьяных водителей - Белошицкий

С 1 июля пьяное вождение планировали квалифицировать, как уголовный проступок.

В 2019 году в Украине поймали 115 тысяч водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщает заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

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Также, Белошицкий напомнил, что за первое задержание в состоянии алкогольного опьянения сейчас водителю грозит штраф в размере 10,2 тысячи гривен и лишение права управлять авто на год. За повторное нарушение - штраф до 20,4 тысячи гривен с лишением прав на три года.

Ранее сообщалось, что с 1 июля пьяное вождение планировали квалифицировать, как уголовный проступок. Но соответствующий законопроект отсрочили на полгода из-за того, что не все правоохранительные органы готовы к расследованию этой категории дел.

Ранее сообщалось, что уголовную ответственность за пьяное вождение отсрочили на полгода.