Нардепы снова пытаются повысить штрафы за нарушения ПДД пешеходами

Штрафы хотят поднять до 255 гривен.

В Украине в очередной раз пытаются повысить штрафы за нарушение ПДД пешеходами. Об этом сообщает ТСН.

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Соответствующий законопроект № 2697 зарегистрировали в Верховной Раде. Инициаторами создания документа стали трое нардепов из “Слуги народа“

Законопроект предлагает накладывать на пешеходов-нарушителей штрафы в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 255 гривен (сейчас - 51 гривна).

Если же пешеходы, нарушающие ПДД, находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, то новый законопроект предлагает для них ввести штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен (Сейчас – 120 гривен).

Ранее сообщалось, что за 2019 год в Украине поймали 115 тысяч пьяных водителей - Белошицкий.