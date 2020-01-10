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Нардепы снова пытаются повысить штрафы за нарушения ПДД пешеходами

Комментариев: 1
Штрафы хотят поднять до 255 гривен.
Соответствующий законопроект № 2697 зарегистрировали в Верховной Раде
Соответствующий законопроект № 2697 зарегистрировали в Верховной Раде
depositphotos.com

В Украине в очередной раз пытаются повысить штрафы за нарушение ПДД пешеходами. Об этом сообщает ТСН.

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Соответствующий законопроект № 2697 зарегистрировали в Верховной Раде. Инициаторами создания документа стали трое нардепов из “Слуги народа“

Законопроект предлагает накладывать на пешеходов-нарушителей штрафы в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 255 гривен (сейчас - 51 гривна).

Если же пешеходы, нарушающие ПДД, находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, то новый законопроект предлагает для них ввести штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен (Сейчас – 120 гривен).

Ранее сообщалось, что за 2019 год в Украине поймали 115 тысяч пьяных водителей - Белошицкий.

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Теги: штраф, пешеход, ВР
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.01.2020, 16:25
Оценка:  -1
гость
Щас все пешеходы не имеющие авто начнут орать!)) как так
А водителя скажут правильно, так и надо. И будут правы. Потому что водитель, также и пешеход тоже.
И потому что есть выражение: " я стал аккуратнее переходить дорогу с тех пор как сел за руль"
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