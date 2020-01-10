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В Украине увеличили сбор в пенсионный фонд при первой регистрации авто

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Изменение связано с пересмотром суммы прожиточного минимума для трудоспособных украинцев.
При первой регистрации машины придется заплатить от 3% до 5% стоимости авто
При первой регистрации машины придется заплатить от 3% до 5% стоимости авто
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В Украине повысится ставка сбора за первую регистрацию автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

С 1 января 2020 года при первой регистрации машины придется заплатить от 3% до 5% стоимости авто. 

Изменение связано с пересмотром суммы прожиточного минимума для трудоспособных украинцев, которая от начала 2020 года составляет 2102 гривны. Размер ставки составит:

  • 3% - если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума. То есть не более 346,8 тысячи гривен или $14,5 тысячи.
  • 4% - если цена на авто колеблется в пределах 165-290 размеров прожиточного минимума.
  • 5% - если стоимость автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума. То есть выше 609,6 тысячи гривен или $25,4 тысячи.

Ранее сообщалось, что за парковку на местах для электрокаров не смогут штрафовать из-за смешной формальности.

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Теги: регистрация авто, МВД, авто
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Путин-Xyйло    10.01.2020, 17:39
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Для пополнения пенсионного фонда осталось ввести налог на воздух!
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