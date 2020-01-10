В Украине увеличили сбор в пенсионный фонд при первой регистрации авто

Изменение связано с пересмотром суммы прожиточного минимума для трудоспособных украинцев.

При первой регистрации машины придется заплатить от 3% до 5% стоимости авто Facebook.com

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В Украине повысится ставка сбора за первую регистрацию автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

С 1 января 2020 года при первой регистрации машины придется заплатить от 3% до 5% стоимости авто.

Изменение связано с пересмотром суммы прожиточного минимума для трудоспособных украинцев, которая от начала 2020 года составляет 2102 гривны. Размер ставки составит:

3% - если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума. То есть не более 346,8 тысячи гривен или $14,5 тысячи.

4% - если цена на авто колеблется в пределах 165-290 размеров прожиточного минимума.

5% - если стоимость автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума. То есть выше 609,6 тысячи гривен или $25,4 тысячи.

Ранее сообщалось, что за парковку на местах для электрокаров не смогут штрафовать из-за смешной формальности.