В Украине увеличили сбор в пенсионный фонд при первой регистрации авто
Изменение связано с пересмотром суммы прожиточного минимума для трудоспособных украинцев.
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В Украине повысится ставка сбора за первую регистрацию автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
С 1 января 2020 года при первой регистрации машины придется заплатить от 3% до 5% стоимости авто.
Изменение связано с пересмотром суммы прожиточного минимума для трудоспособных украинцев, которая от начала 2020 года составляет 2102 гривны. Размер ставки составит:
- 3% - если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума. То есть не более 346,8 тысячи гривен или $14,5 тысячи.
- 4% - если цена на авто колеблется в пределах 165-290 размеров прожиточного минимума.
- 5% - если стоимость автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума. То есть выше 609,6 тысячи гривен или $25,4 тысячи.
Ранее сообщалось, что за парковку на местах для электрокаров не смогут штрафовать из-за смешной формальности.
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