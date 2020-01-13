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Внимание водителям: В Украине поменялись реквизиты для оплаты штрафов

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Переходного периода не будет и средства по старым реквизитам зачисляться не будут.
Украинцам советуют проверять реквизиты на уплату штрафов на сайте Патрульной Полиции Украины
Украинцам советуют проверять реквизиты на уплату штрафов на сайте Патрульной Полиции Украины
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С нового года в Украине поменялись реквизиты на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Сообщается, что переходного периода не будет и средства по старым реквизитам зачисляться не будут.

Украинцам советуют проверять реквизиты на уплату штрафов на сайте Патрульной Полиции Украины по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что нардепы снова пытаются повысить штрафы за нарушения ПДД пешеходами.

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Теги: полиция, реквизиты, штрафы
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
СлепойПью    13.01.2020, 18:31
Оценка:  0
СлепойПью
Теперь средства будут перечислятся прямо на карточку Коломойского.
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