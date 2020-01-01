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Стало известно, какие дороги отремонтируют в 2020 году в Украине

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Дополнительные средства также инвестируют международные организации.
Общая протяженность дорог, которую планируют отремонтировать - 1,3 тысячи км
Общая протяженность дорог, которую планируют отремонтировать - 1,3 тысячи км
Facebook.com

Украинское правительство составило список дорог, которые планируют восстановить в течение 2020 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

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Сообщается, что в первую очередь отремонтируют основные направления. Он также добавил, что по плану новое покрытие должно застелить рекордные четыре тысячи километров украинских дорог.

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На выполнение работ выделили 31,5 млрд гривен. Дополнительные средства также инвестируют международные организации.

Общая протяженность дорог, которую планируют отремонтировать - 1,3 тысячи км, а также 3,7 тысячи погонных метров мостов.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличили сбор в пенсионный фонд при первой регистрации авто.

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Теги: дороги, ремонт, Украина
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