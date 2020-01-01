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Из-за чего украинцы чаще всего попадают в ДТП: Статистика за 2019 год

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Количество погибших в столкновениях больше 3,4 тысячи человек.
Смертность на дорогах за год выросла на 3%
Смертность на дорогах за год выросла на 3%
depositphotos.com

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Появилась статистика ДТП в Украине в 2019 году. За год в стране произошло более 160 тысяч аварий, что на 7% превышает показатель 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Количество погибших в столкновениях больше 3,4 тысячи человек. Смертность на дорогах за год выросла на 3%.

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ТОП-10 причин ДТП в 2019 году

  1. Превышение безопасной скорости – 5,7 тысячи столкновений,
  2. Нарушение правил маневрирования – 3,6 тысячи столкновений,
  3. Нарушение правил проезда перекрестков – 1,9 тысячи столкновений,
  4. Несоблюдение дистанции – 1,6 тысячи столкновений,
  5. Вождение авто в нетрезвом состоянии – 1,2 тысячи столкновений,
  6. Нарушение правил проезда пешеходных переходов – тысяча столкновений,
  7. Выезд на полосу встречного движения – 586 столкновений,
  8. Переход в неустановленном месте - 545 столкновений,
  9. Превышение установленной скорости – 362 столкновений,
  10. Нарушение правил обгона – 279 столкновений.

Ранее сообщалось, что в Украине поменялись реквизиты для оплаты штрафов.

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Теги: ДТП, Киев, смертельное ДТП, статистика
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