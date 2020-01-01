Из-за чего украинцы чаще всего попадают в ДТП: Статистика за 2019 год
Количество погибших в столкновениях больше 3,4 тысячи человек.
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Появилась статистика ДТП в Украине в 2019 году. За год в стране произошло более 160 тысяч аварий, что на 7% превышает показатель 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.
Количество погибших в столкновениях больше 3,4 тысячи человек. Смертность на дорогах за год выросла на 3%.
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ТОП-10 причин ДТП в 2019 году
- Превышение безопасной скорости – 5,7 тысячи столкновений,
- Нарушение правил маневрирования – 3,6 тысячи столкновений,
- Нарушение правил проезда перекрестков – 1,9 тысячи столкновений,
- Несоблюдение дистанции – 1,6 тысячи столкновений,
- Вождение авто в нетрезвом состоянии – 1,2 тысячи столкновений,
- Нарушение правил проезда пешеходных переходов – тысяча столкновений,
- Выезд на полосу встречного движения – 586 столкновений,
- Переход в неустановленном месте - 545 столкновений,
- Превышение установленной скорости – 362 столкновений,
- Нарушение правил обгона – 279 столкновений.
Ранее сообщалось, что в Украине поменялись реквизиты для оплаты штрафов.
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