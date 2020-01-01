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ТОП самых странных именных автомобильных знаков в Украине

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Существенное количество знаков - производные от имен владельцев авто.
Есть и такой вариант именного знака
Есть и такой вариант именного знака
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В 2019 году Украинцы заказали больше 4000 индивидуальных номерных знаков. О самых необычных вариантах рассказали в Главном сервисном центре МВД Украины.

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Существенное количество знаков - производные от имен владельцев авто. Например, “ТАНЮША“, “ВАСЯ“, “ЖЕКА“, “АЗИМ“, “СЕРЕГА“.

Кроме того, по заказу украинцы получили креативные номерные знаки, такие как КОТ, ВСМЫСЛЕ, ТАКОЕ, ХТОТАМ, ДЕМБЕЛЬ, ШАУРМА, БАРМАЛЕЙ, ЗАЙКА, МАДАМ, МАЛЫШКА, ГАРДЕРОБ.

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Также были созданы интересные цифровые комбинации в номерных знаках: ААА777, М13М13М, М777М, WOOIW, RWT888. Несколько человек заказали англоязычные номерные знаки: MYBIKE, LAWYER, LOVE, LOTOS, HUNTER, SUPERMAN, BRUTTO.

По информации сервисного центра МВД, также украинцы заказывали номерные знаки с рисунками, в частности, улиткой, пчелой и смайликом.

Ранее сообщалось, что сколько электроавтомобилей на одну станцию зарядки в Украине - статистика.

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Теги: номера, номерные знаки, индивидуальные номерные знаки
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