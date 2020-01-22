Правила дорожного движения предлагают сделать обязательным предметом в школах
По словам Караваева, обучение должно быть не формальным, а полноценным и с обязательной сдачей экзаменов.
Повысить культуру вождение и снизить аварийность может обучение ПДД в школах. Об этом заявил юрист и автоэксперт Владимир Караваев на своей странице в Facebook.
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По словам Караваева, обучение должно быть не формальным, а полноценным и с обязательной сдачей экзаменов.
“Только так водители и пешеходы начнут понимать и уважать друг друга, а велосипедисты плавно вольются в транспортный поток“, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве скоро подорожает парковка - известны причины.
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