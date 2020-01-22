Правила дорожного движения предлагают сделать обязательным предметом в школах

По словам Караваева, обучение должно быть не формальным, а полноценным и с обязательной сдачей экзаменов.

Повысить культуру вождение и снизить аварийность может обучение ПДД в школах depositphotos.com

Повысить культуру вождение и снизить аварийность может обучение ПДД в школах. Об этом заявил юрист и автоэксперт Владимир Караваев на своей странице в Facebook.

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По словам Караваева, обучение должно быть не формальным, а полноценным и с обязательной сдачей экзаменов.

“Только так водители и пешеходы начнут понимать и уважать друг друга, а велосипедисты плавно вольются в транспортный поток“, - говорится в сообщении.

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