Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Правила дорожного движения предлагают сделать обязательным предметом в школах

Комментариев: 1
По словам Караваева, обучение должно быть не формальным, а полноценным и с обязательной сдачей экзаменов.
Повысить культуру вождение и снизить аварийность может обучение ПДД в школах
Повысить культуру вождение и снизить аварийность может обучение ПДД в школах
depositphotos.com

Повысить культуру вождение и снизить аварийность может обучение ПДД в школах. Об этом заявил юрист и автоэксперт Владимир Караваев на своей странице в Facebook.

Читай также: Нардепы решили жестко повысить целый ряд штрафов за нарушение ПДД

По словам Караваева, обучение должно быть не формальным, а полноценным и с обязательной сдачей экзаменов. 

“Только так водители и пешеходы начнут понимать и уважать друг друга, а велосипедисты плавно вольются в транспортный поток“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве скоро подорожает парковка - известны причины.

Поделись:
Теги: штрафы, ПДД, школа, обучение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Woodbrother    22.01.2020, 18:32
Оценка:  0
Woodbrother
Какой то бред, на голову не налазящий.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь