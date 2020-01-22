Когда машину могут эвакуировать на "штрафплощадку" - объяснение юриста

Полицейские нередко пугают автомобилистов тем, что эвакуируют машину.

Если расположение машины не соответствует описанным выше критериям, эвакуировать ее не могут Facebook.com

Эвакуировать автомобиль полицейские могут только в ряде конкретно определенных случаев. Об этом напоминает Дорожный Адвокат.

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А именно - если транспорт существенно препятствует дорожному движению, создает угрозу безопасности, или размещен на местах, предназначенных для автомобилей водителей с инвалидностью.

Тем не менее, полицейские нередко пугают автомобилистов тем, что эвакуируют машину. Поэтому, если расположение машины не соответствует описанным выше критериям, забирать машину на штрафплощадку будет незаконно.

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