Когда машину могут эвакуировать на "штрафплощадку" - объяснение юриста
Полицейские нередко пугают автомобилистов тем, что эвакуируют машину.
Эвакуировать автомобиль полицейские могут только в ряде конкретно определенных случаев. Об этом напоминает Дорожный Адвокат.
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А именно - если транспорт существенно препятствует дорожному движению, создает угрозу безопасности, или размещен на местах, предназначенных для автомобилей водителей с инвалидностью.
Тем не менее, полицейские нередко пугают автомобилистов тем, что эвакуируют машину. Поэтому, если расположение машины не соответствует описанным выше критериям, забирать машину на штрафплощадку будет незаконно.
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