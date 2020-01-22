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Когда машину могут эвакуировать на "штрафплощадку" - объяснение юриста

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Полицейские нередко пугают автомобилистов тем, что эвакуируют машину.
Если расположение машины не соответствует описанным выше критериям, эвакуировать ее не могут
Если расположение машины не соответствует описанным выше критериям, эвакуировать ее не могут
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Эвакуировать автомобиль полицейские могут только в ряде конкретно определенных случаев. Об этом напоминает Дорожный Адвокат.

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А именно - если транспорт существенно препятствует дорожному движению, создает угрозу безопасности, или размещен на местах, предназначенных для автомобилей водителей с инвалидностью.

Тем не менее, полицейские нередко пугают автомобилистов тем, что эвакуируют машину. Поэтому, если расположение машины не соответствует описанным выше критериям, забирать машину на штрафплощадку будет незаконно.

Ранее сообщалось, что в Киеве скоро подорожает парковка - известны причины.

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Теги: полиция, закон, юристы
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.01.2020, 16:52
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гость
Будьте осторожны! А то приедет эякулятор и начнет эякулировать!
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