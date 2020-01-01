Международные права в Украине 2020: Как получить

Водительские права международного образца необходимы в 44 странах, где украинское удостоверение не признается.

Чтобы не задумываться о том, подходят ли права, стоит получить международное удостоверение depositphotos.com

Международные права в Украине получать не надо, если вы, например, собираетесь в Турцию. Дело в том, что 4 февраля Турция и Украина подписали договор о взаимном признании водительских прав. Как обстоит ситуация в других странах и как оформить документы - разбиралась редакция bigmir.net.

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Кроме Турции, украинцам можно ездить с внутренними правами в странах, которые вошли в Венскую Конвенцию о дорожном движении от 1968 года. Их немало, тем не менее, есть еще 44 страны, в которых украинские права не признаются.

Это Австралия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Барбадос, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Гаити, Гватемала, Доминиканская республика, Египет, Индия, Ирландия, Исландия, Иордания, Ити, Камбоджа, Канада, Кипр, Конго, Лаоская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Ливан, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Намибия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Республика Сьерра-Леоне, Руанда, Сирийськая Арабская Республика, Сингапур, США, Тринидад и Тобаго, Уганда, Фиджи, Шри Ланка, Ямайка, Япония.

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Если вам предстоит поездка в эти страны, стоит поменять внутренние права на международные. Для их получения нужно обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД.

Международные права в Украине - как получить

Обратитесь в Сервисный центр МВД (бывшее МРЕО) с оригиналом и копией национального водительского удостоверения. Предъявите паспорт гражданина Украины (если это ID-карта без данных о месте проживания, то также нужно принести справку о регистрации места проживания). Предоставьте паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Приложите фото 3,5х4,5 см на матовой бумаге Оплатите административную услугу и предъявите квитанцию.

Важно: Внутреннее водительское удостоверение, на основании которого было выдано международное, не изымается

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Международное удостоверения без наличия внутреннего считается недействительным. После проверки вам вернут национальное удостоверение водителя и оба паспорта. Экзамен для получения международного паспорта проходить не нужно.

Важно: Срок действия международного водительского удостоверения составляет 3 года

В выдаче международных прав могут отказать, если гражданин:

лишен права на управление транспортным средством;

находится в розыске;

водительское удостоверение находится в розыске;

был установлен факт подделки национального водительского удостоверения;

срок действия национального водительского удостоверения завершился.

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