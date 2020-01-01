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Когда водителям в Украине нужно включать ближний свет фар днем

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Правила дорожного движения обязывают водителей включать ближний свет фар в определенных случаях.
Наглядно о том, почему нужно включать ближний свет фар
Наглядно о том, почему нужно включать ближний свет фар
depositphotos.com

Один из способов предотвращения аварии - сделать автомобили как можно более заметными, чтобы дать водителям больше времени на принятие решения. 

Поэтому Правила дорожного движения (а именно - пункт 9.8 из раздела Предупреждающие сигналы) обязывают водителей включать ближний свет фар в определенных случаях. В деталях разобралась редакция Bigmir)net.

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Почему нужно включать фары днем

Проведенные в США исследования показали, что авто со встроенными ходовыми огнями, попадали в ДТП примерно на 7% меньше.

А в 2002 году было отмечено общее снижение уровня ДТП на 3% после введения обязательного использования ближних ходовых огней в некоторых штатах.

Когда нужно включать ближний свет фар в Украине в 2020 году

С 1 октября по 1 мая всем водителям механических транспортных средств вне населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни. В случае, если конструкция авто их не предусматривает, то ближний свет фар.

Включать “противотуманки“ в этом случае запрещено

Противотуманные фары, как и дальний свет, можно включать только при недостаточной видимости и  при условии, что они не будут ослеплять других водителей.

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Кому нужно включать ближний свет фар днем, вне зависимости от времени года

Также, в светлое время суток необходимо включать именно ближний свет фар следующим автомобилям:
  • в колоне,
  • на маршрутных транспортных средствах, которые двигаются по полосе, обозначенной дорожным знаком 5,8, навстречу общему потоку транспортных средств,
  • на автобусах (микроавтобусах), которые перевозят организованные группы детей
  • на крупногрузовых, крупногабаритных ТС, а также ТС, которые совершают перевозку опасных грузов,
  • на транспортном средстве, который осуществляет буксировку,
  • в туннелях.

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Штраф за невключенный ближний свет фар в Украине в 2020 году

В соответствии с 1 пунктом 121 статьи КУоАП, если водитель управляет автомобилем с неисправными внешними световыми приборами (в темное время суток), ему грозит наложение штрафа в размере от 20 до 25 необлагаемых налогом минимумов (около 425 грн). 

Не забывайте о ближнем свете днем вне населенных пунктов. Такое простое действие может запросто спасти кому-то жизнь

Ранее сообщалось, что если полиция выписала штраф без адвоката, его можно отменить.

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Теги: штрафы, дневные ходовые огни, ПДД, Украина
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