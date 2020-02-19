За что будут штрафовать и пешеходов и водителей: Проект закона

На рассмотрение депутатам внесли ряд законопроектов, увеличивающих ответственность за нарушения Правил дорожного движения.

Внесен законопроект, обязывающий пешеходов носить светоотражающие элементы на одежде в вечернее время Скриншот youtube

В Верховную Раду внесли ряд законопроектов, усиливающих ответственность за нарушение Правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. Сообщил mmr.net.ua со ссылкой на официальный сайт законодательного органа страны.

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С целью повышения безопасности дорожного движения в высший законодательный орган внесли ряд законопроектов, предлагающих усилить ответственность участников дорожного движения.

Так водителям хотят установить минимальный размер штрафа в размере 510 гривен за самые распространенные нарушения: непристегнутый ремень, разговор по мобильному без гарнитуры и так далее.

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За превышение скорости в пределах населенных пунктов предлагается штафовать до 3400 гривен, если превышение составило 50 км/час и более. Если же водитель превысил на от 20 до 50 км/час, то размер штрафа остается 255 гривен.

Таким образом, если превышение скорости будет 19 км/час - штрафовать не будут, но могут остановить и проверить.

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За езду в состоянии опьянения - штраф 10200 гривен и лишение прав на 1 год. При повторном выявлении - еще и 15 суток административного ареста.

Предлагается запретить водителям уходить от уголовной ответственности путем примирения сторон, взятия на поруки или раскаяния.

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Относительно пешеходов будет введен штраф за отсутствие светоотражательных элементов на одежде - 51 гривна. И в судах постепенно будут отходить от практики, что пешеход всегда прав.

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