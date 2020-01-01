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Как снять машину с учета для утилизации в Украине - МВД

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Старое авто можно бесплатно снять с учета для последующей утилизации в любом территориальном сервисном центре Министерства внутренних дел.
В Сервисном центре нужно будет заполнить соответствующее заявление
В Сервисном центре нужно будет заполнить соответствующее заявление
Getty Images

Когда автомобиль приходит в непригодное для эксплуатации состояние – то ли после ДТП, то ли в силу возраста, - перед его владельцем встает вопрос об утилизации транспортного средства (выбраковки).

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Но предварительно перед этой процедурой необходимо снять авто с учета в автоинспекции. МВД напоминает, что эта услуга бесплатна и, в отличие от других операций со снятием/постановкой на учет, не требует физического присутствия самого автомобиля. 

Интересный факт: С начала 2020 года в Украине было снято с учета больше 3 тыс авто

Документы для снятия авто с учета

Для этого владелец машины или его представитель должен обратиться в центр предоставления административных услуг с пакетом документов: удостоверением личности (для представителя – нотариально заверенной доверенностью), справкой ИНН, свидетельством регистрации транспортного средства и номерными знаками (в случае отсутствия последних, придется дать письменные объяснения). 

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Если автомобиль не находится в розыске или под арестом и в случае отсутствия несоответствий в документах, вся процедура снятия с учета займет не более одного рабочего дня с момента обращения в сервисный центр. 

Следует помнить, что после снятия с учета, у владельца изымается технический паспорт на автомобиль, при этом дальнейшее возобновление регистрации транспортного средства будет невозможным. 

Ранее сообщалось, как можно освятить автомобиль в Украине

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Теги: Украина, авто, учет, МВД, сервисный центр
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Источник: bigmir.net

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