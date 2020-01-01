В Киеве за парковку на газонах и тротуарах начали взимать штрафы

За нарушение правил парковки, штраф составляет 15 необлагаемых минимумов граждан или 255 грн.

Копии постановления об административной ответственности оставляют на лобовом стекле. Скриншот

В Киеве появились штрафы за парковку на газонах и тротуарах, сообщает Аuto24.

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Киевские инспекторы по парковке начали штрафовать автомобили, оставленные на газонах и тротуарах. После обязательной фото - или видеофиксации правонарушения копии постановления об административной ответственности оставляют на лобовом стекле.

В пункте 15.10 - е Правил дорожного движения Украины указано, что запрещается стоянка на газонах. А на тротуарах (15.10 - б) разрешается только в местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленных с табличками.

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За нарушение этого правила к административной ответственности привлекается юридический владелец автомобиля (или лицо, ввозившее нерастаможенный автомобиль на территорию Украины), а не водитель, который совершил правонарушение.

При оплате штрафа в первые 10 банковских дней взыскание уменьшается на 50% Скриншот

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За нарушение правил парковки, согласно статье 122 части 1 Кодекса Украины об административных правовнарушениях (КоАП), штраф составит 15 необлагаемых минимумов граждан или 255 грн.

Сообщение о привлечении к административной ответственности должно быть оставлено на ветровом стекле. В нем должны быть указаны необходимые реквизиты для оплаты штрафа. В случае оплаты взыскания в течение первых 10 банковских дней предусмотрена скидка в 50%

К ответственности привлекается юридический владелец автомобиля Скриншот

Ранее сообщалось, если полиция выписала штраф без адвоката, его можно отменить.