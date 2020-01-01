Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Киеве за парковку на газонах и тротуарах начали взимать штрафы

Комментариев: 0
За нарушение правил парковки, штраф составляет 15 необлагаемых минимумов граждан или 255 грн.
Копии постановления об административной ответственности оставляют на лобовом стекле.
Копии постановления об административной ответственности оставляют на лобовом стекле.
Скриншот

В Киеве появились штрафы за парковку на газонах и тротуарах, сообщает Аuto24.

Читай также: В Киеве пешеход избил ногами и повредил нагло припаркованный автомобиль

Киевские инспекторы по парковке начали штрафовать автомобили, оставленные на газонах и тротуарах. После обязательной фото - или видеофиксации правонарушения копии постановления об административной ответственности оставляют на лобовом стекле.

В пункте 15.10 - е Правил дорожного движения Украины указано, что запрещается стоянка на газонах. А на тротуарах (15.10 - б) разрешается только в местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленных с табличками.

Читай также: Водитель согнал таксиста с паркоместа, вызав его на фальшивый адрес - видео

За нарушение этого правила к административной ответственности привлекается юридический владелец автомобиля (или лицо, ввозившее нерастаможенный автомобиль на территорию Украины), а не водитель, который совершил правонарушение.

При оплате штрафа в первые 10 банковских дней взыскание уменьшается на 50%
При оплате штрафа в первые 10 банковских дней взыскание уменьшается на 50%
Скриншот

Читай также: Места есть!: Появилась интерактивная карта парковок в Киеве

За нарушение правил парковки, согласно статье 122 части 1 Кодекса Украины об административных правовнарушениях (КоАП), штраф составит 15 необлагаемых минимумов граждан или 255 грн.

Сообщение о привлечении к административной ответственности должно быть оставлено на ветровом стекле. В нем должны быть указаны необходимые реквизиты для оплаты штрафа. В случае оплаты взыскания в течение первых 10 банковских дней предусмотрена скидка в 50%

К ответственности привлекается юридический владелец автомобиля
К ответственности привлекается юридический владелец автомобиля
Скриншот

Ранее сообщалось, если полиция выписала штраф без адвоката, его можно отменить.

Поделись:
Теги: КоАП, Правила дорожного движения Украины, Инспекция по парковке
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь