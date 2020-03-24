Разница между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением.

Иллюстративное фото / Быть или нет чрезвычайному положению в Украине? Что нужно знать depositphotos.com

Коронавирусная инфекция распространяется крайне стремительно. В ряде областей страны уже ввели режим чрезвычайной ситуации. На 23 марта таких областей 9, сообщает портал МВД Украины. К ним относятся Днепропетровская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черкасская, Житомирская области, а также город Киев и область и др. В этих областях зафиксированы случаи инфицирования вирусом COVID-19.

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Президент Владимир Зеленский в одном из обращений к народу не исключал вынужденную меру в виде ЧП. “Если надо будет – введем“ - сказал глава государства. Однако, на сегодняшний день премьер-министр Денис Шмыгаль не видит повода для таких радикальных мер. Каждый час принимаются действия по защите населения от пандемии, поэтому исключать ЧП нельзя.

Чрезвычайное положение - Что это такое?

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Что же это такое? В ЗУ “О правовом режиме чрезвычайном положении“ определен термин. Чрезвычайное положение (ЧП) – это особый правовой режим, который временно вводится в Украине или отдельных ее областях при возникновении чрезвычайной ситуации не ниже общегосударственного уровня, которая может могут привести к человеческим или материальным потерям, создать угрозу жизни или здоровью людей.

С чрезвычайной ситуацией режим ЧП разнится более жесткими мерами по ограничению и контролю. Он вводится по указу Президента и требует организованной работы всех государственных подразделений.

Сколько длится чрезвычайное положение

Вводится чрезвычайное положение сроком на 30 или 60 дней (для отдельных областей). Возможность продления составляет не более 30 дней

Чрезвычайное положение - Основные мероприятия:

· въезд и выезд в зоне ЧП ограничен и контролируется, по требованию проверяющего органа производится досмотр,

· ограничение свободы передвижения граждан, массовых сборов,

· возможность изъятия движимого или недвижимого имущества у физических и юридических лиц, с дальнейшей полной компенсации стоимости,

· усиленная охрана объектов государственного значения.

Быть или нет чрезвычайному положению в Украине? Что нужно знать depositphotos.com

Ограничения по ЧП для юридических лиц:

· юридические лица будут нести повинность в предоставлении мест для размещения аварийно-спасательных формирований, военных,

· введение особого порядка на распределение продуктов и предметов первой необходимости,

· мобилизация и использование ресурсов предприятия – например, переоборудование под госпитали,

· введение особого режима работы предприятий,

· запрет гражданам на перемещение в зоне ЧП, возможность перемещения только со спецпропускам (на работу, по особому не требующему отлагательств делу).

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Пока страна имеет частичную чрезвычайную ситуацию, но существует реальная возможность введения ЧП на территории всей страны. Данная мера может быть и скорее всего будет реализована, если темпы инфицирования не снизятся в ближайшие дни.

Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация: разница в инфографике

Быть или нет чрезвычайному положению в Украине? Что нужно знать Facebook/Pysarenko

Быть или нет чрезвычайному положению в Украине? Что нужно знать Facebook/Pysarenko

Быть или нет чрезвычайному положению в Украине? Что нужно знать Facebook/Pysarenko

В некоторых странах мира уже действует режим чрезвычайного положения. К ним относятся США, Испания, Португалия, Япония, Болгария и другие.

Ранее сообщалось,что создана онлайн карта с работающими и закрытыми пунктами пропуска на границе Украины