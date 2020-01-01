Какие интересные варианты можно найти среди непопулярных моделей на вторичном рынке.

Наибольший процент недооцененных машин относится к среднему сегменту. Среди бюджетных легковых авто практически все модели разлетаются как горячие пирожки. Кроссоверы также пользуются огромной популярностью, даже китайские. Автомобили премиум-сегмента скорее переоценены, чем наоборот. Среди автомобилей этого сегмента не редкость потеря в стоимости до 50% за первые 3-4 года эксплуатации.

Остается небольшой спектр автомобилей, здесь и будет представлен ТОП.

Citroen C4

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Спрос на машины французского производства падает на протяжении последних лет. Кто-то не находит этому объяснения, кто-то ссылается на устаревший внешний вид. Тем не менее, машины марки Citroen сложно назвать ликвидными. Однако, если подойти к выбору “француза“ внимательно, изучив отзывы реальных владельцев, можно найти интересные варианты. Среди конкретных моделей владельцы авто хвалят Citroen C4 второго поколения 2010 года выпуска на дизеле.

Между тем, Citroen C4 имеет приятный внешний вид, отличается технологичными характеристиками. Хорошими размерами отмечен как салон машины, так и багажник. Дорожный просвет у авто солидный. Среди коробок передач есть и механика и 6-ти ступенчатый автомат, который не вызывает особых проблем.

Средняя стоимость автомобиля 2010 года выпуска - от 7,5 тысяч долларов.

ТОП-5 недооцененных автомобилей на вторичном рынке Украины depositphotos

Ravon R2, R3, R4

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Узбекский аналог Chevrolet и Daewoo производит автомобили, которые способны проехать и 200, и 300 тысяч километров по нашим дорогам.

Спросом марка не пользуется, возможно виноват устаревший внешний вид. Популярностью машины не пользуются ни на первичном рынке, ни на вторичке. Добавим, что в гамме трансмиссий у Ravon нет роботов и вариаторов, которые в состоянии б/у вызывают естественное недоверие.

Средняя стоимость автомобиля 2010 года выпуска - от 7,5 тысяч долларов.

ТОП-5 недооцененных автомобилей на вторичном рынке Украины depositphotos

Renault Fluence

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Невзирая на лидерские позиции марки на рынках Украины, модель Fluence хитом не стала. Хотя машина и воплощает в себе идею полного "фарша" по низкой цене. Fluence разрабатывался для рынков 80-ти стран и по комфорту может равняться с автомобилями D-класса.

Внешний вид машины неприметен, но ее достоинства в другом. Автомобиль имеет надежную ходовую, живучий кузов и агрегаты, знакомые многим по модели Logan. Хотя машина имеет обьем двигателя в 2 литра, особой резвости ждать от нее не приходится. Но если вы ищете надежность – этот вариант для вас.

На рынке следует избегать вариаторов, а механика или автоматическая КП зарекомендовали себя неплохо.

Средняя стоимость автомобиля 2012 года выпуска - от 6 000 долларов.

ТОП-5 недооцененных автомобилей на вторичном рынке Украины depositphotos

Peugeot 408

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Подобно Citroen C4 модель 408 от Peugeot создана на той же платформе.

В свое время именно Peugeot 408 был чемпионом среди авто гольф-класса по длине кузова, колесной базе, дорожному просвету и объему багажника.

Падение спроса было вызвано подмоченной репутацией модели из-за двигателя ЕР6, но в 2011 году его модернизировали. Самым надежным вариантом в модели является атмосферный мотор 1.6 в сочетании с механикой или автоматом.

Средняя стоимость автомобиля 2013 года выпуска - от 8 000 долларов.

ТОП-5 недооцененных автомобилей на вторичном рынке Украины depositphotos

Hyundai Elantra / Kia Cerato

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Среди бюджетных моделей Solaris/Rio и Sonata/Optima, которые относятся к бизнес-классу, Elantra / Cerato заполняют нишу среднего класса. Новую машину нельзя назвать бюджетной, поэтому покупают ее без особого ажиотажа. Вторичный рынок предлагает разумные цены, но и Elantra и Cerato незаслуженно простаивают в ожидании покупателя.

У моделей много родственных узлов и агрегатов, потому и схожие характеры. Абсолютно провальных двигателей и КПП в ассортименте нет, любая комбинация проездит без проблем до 250 тысяч км. При этом оба автомобиля обладают рядом достоинств – они имеют хорошие габариты и оснащенность. Отличный вариант для покупателей, которые ищут автомобиль побогаче, но за умеренные деньги.

Средняя стоимость автомобиля Hyundai Elantra 2013 года выпуска - от 9000 долларов.

Средняя стоимость автомобиля Kia Cerato 2012 года выпуска - от 9000 тысяч.

ТОП-5 недооцененных автомобилей на вторичном рынке Украины depositphotos

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